Hegerberg til topps i historisk kåring: Tidenes første kvinnelige Gullballen-vinner

Ballon d’Or, eller Gullballen, regnes som fotballens høyeste individuelle utmerkelse.

Mandag kveld ble det for første gang i prisens 62 år lange historie kåret også en kvinnelig vinner.

Og det ble Norges Ada Hegerberg. Iført gullkjole mottok hun den gjeve prisen.

– Det er utrolig. Det er et stort øyeblikk for meg, sa Hegerberg fra scenen i Paris.

Så takket hun lagvenninner, familie og forloveden Thomas Rogne – før hun kom med en beskjed til jenter verden over. En beskjed om at de må tro på seg selv.

Det var tydelig at dette var en stor anledning for Hegerbeg. I forkant snakket hun om kåringens betydning for kvinnefotball.

– Det betyr veldig mye. Akkurat denne prisen er veldig historisk. Det er et stort steg for kvinnefotballen. Jeg tror vi alle kjenner at dette er stort. Det å stå som kvinne og kunne vinne den prisen, er en seier, sa Lyon-stjernen til TV 2 før prisen ble utdelt.

Nominert til tre priser

Hegerberg er målmaskinen i Lyon-laget som vant Champions League for tredje år på rad i mai. Sist sesong scoret hun 31 mål på 20 kamper i ligaen, og hun scoret 15 mål i Champions League.

– Det er ganske utrolig. Jeg har vanskelig for å sette ord på det selv også, sa Hegerberg før prisutdelingen mandag kveld.

Dette er den tredje gjeve fotballprisen 23-åringen var nominert til denne høsten. Hun kjempet også om å bli kåret til årets spiller i UEFAs og FIFAs-kåringer, men der gikk prisene til henholdsvis Pernille Harder og Marta.

I 2016 gikk hun til topps i UEFAs kåring. Og mandag kveld vant hun den gjeveste prisen av dem alle.

Gullballen Regnes for å være fotballens høyeste individuelle utmerkelse. Har vært utdelt siden 1956. Det franske fotballbladet France Football står bak, og kåringen er basert på stemmer fra fotballjournalister verden over. Mellom 2010–2015 ble prisen slått sammen med Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) kåring over årets spiller i verden, men siden 2016 har prisene vært adskilt igjen. I år er første gang en kvinnelig vinner kåres.

Den norske stemmegiverens vurdering

Det er det franske fotballbladet France Football som står bak Gullballen-kåringen. Rangeringen er et resultat av stemmer fra utvalgte fotballjournalister verden over.

Juryen ble bedt om å rangere de fem beste spillerne fra en liste på 15 kandidater. De tre kriteriene som skulle legges til grunn var individuelle og kollektive prestasjoner i 2018 (vektlegges mest), spillerens ferdigheter og til slutt spillerens karriere.

Odd Inge Aas fra Aftenposten var den norske representanten i juryen. Han ga seks poeng til Pernille Harder, fire til Ada Hegerberg, tre til Dzsenifer Maroszan, to til Megan Rapinoe og ett til Sam Kerr.

Han sier at han ikke var i tvil om at Harder skulle ha seks poeng.

– Hun har et fantastisk driv med ballen, er teknisk god og bidrar med scoringer og målgivende pasninger. Hun er den største stjernen på Wolfsburg-laget som spilte seg til finalen i Champions League og vant den tyske serien.

Hegerberg bøttet inn 15 mål i Champions League for Lyon-laget som gikk til topps.

– Hun scoret riktignok flest av dem før nyttår, men målene hennes var med på å avgjøre både kvartfinalene og finalen. Hegerberg scorer fryktelig mye både i fransk liga og cup. Selv om det kanskje er andre spisser som ville gjort det samme, så er det en grunn til at verdens beste klubb velger henne til å lede angrepet. Hun er kvinnefotballens største stjerne.