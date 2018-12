Hegerberg vant Gullballen, men vrakingen fra norsk kåring får flere til å stusse: – Merkelig

Saken oppdateres.

Hvert år stemmer medlemmene i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) frem spillerne de mener bør komme på «Årets Lag».

Mandag kveld mottok Lyon-spiss Ada Hegerberg den gjeve Gullballen: Beviset på at hun har vært verdens beste kvinnelige fotballspiller i 2018. Hun scoret hele 46 mål tilsammen i den franske ligaen og Champions League forrige sesong.

Før Gullballen-utdelingen ble det klart hun ikke var stemt inn på «Årets Lag» i Norge.

– Det forteller at hun ikke er så veldig godt likt blant sine lagvenninner på landslaget og andre norske spillere. Det er den eneste grunnen jeg ser til at hun ikke skulle vært på det laget. Det forteller alt om at det finnes mye bitterhet, helt sikkert misunnelse, og at det er en konflikt som ikke er løst med det første, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Ga seg på landslaget

Mathisen sikter til at Ada Hegerberg valgte å gi seg på landslaget etter EM i 2017. Da uttrykte hun misnøye med tilværelsen på landslaget.

– Det er trist at det skal være sånn, men jeg tror hun lever veldig fint med det akkurat nå, sier Mathisen.

Kommentaren til Hegerberg før hun ble kåret til verdens beste fotballspiller tydet på det samme.

– Jeg har kun hatt Gullballen i hodet hele uken jeg, så tanken har ikke slått meg, sa hun til VG på mandag, før hun la til:

– Det er veldig merkelig. Selvfølgelig er det det.

Overrasket

Årets lag blir stemt frem av NISO-medlemmene i Toppserien. Også norske kvinnespillere i utlandet kan stemme. Kristensen opplyser at over 100 spillere i Toppserien avga stemmer i «Årets lag»-kåringen. Mellom åtte og 14 i hver klubb stemte.

– Det er vanskelig å si hvorfor Ada ikke kom på «Årets lag», men man blir jo overrasket, sier Thomas Kristensen, som er kommunikasjonssjef i NISO.

Landslagskeeper Ingrid Hjelmseth er blant dem som har gratulert Hegerberg etter at hun vant Gullballen mandag kveld. Hun sier følgende etter å ha hørt om Mathisens kommentar:

– Han må få si det han vil si, men det er ingen spillere på landslaget som er bitre eller misunnelige. De fleste synes nok at Ada er en veldig god fotballspiller.

Hjelmseth er også varamedlem i NISOs styre. Hun mener det kan være andre grunner til at Hegerberg ikke ble stemt inn på «Årets lag».

– Man tenker ofte på spillerne man møter i det daglige. Du blir fort litt glemt når du spiller i et annet land og ikke på landslaget, sier Hjelmseth.

Landslagssjefen synes det er merkelig

NISO-styremedlem Cathrine Dekkerhus spilte blant annet EM-finale med Hegerberg i 2013. Hun skulle gjerne sett at Lyon-spilleren ble stemt inn på «Årets lag».

– Jeg vet ikke hvorfor folk ikke stemte på henne. Det får de selv tale for.

Uten Hegerberg kvalifiserte Norge seg til neste års VM. Det meste tyder på at det mesterskapet spilles uten verdens beste spiller i 2018.

Landslagssjef Martin Sjögren har ikke fått med seg NISO-kåringen, men sier likevel følgende:

– Man kan absolutt tenke at det er merkelig, sier Sjögren, som ikke ønsker å si noe mer om den kåringen, ettersom det er spillerne som har stått for den.