Helgen dreier seg ikke bare om Brann-RBK. Her er seks skjebnekamper i Fotball-Norge.

Søndag klokken 20 står norsk fotball på hodet under «seriefinalen» mellom Brann og Rosenborg på et fullsatt Brann Stadion.

Det er imidlertid langt fra den eneste viktige kampen i Fotball-Norge. Det spilles faktisk skjebnekamper over hele landet – i siste serierunde i lavere divisjoner.

1. divisjon, kvinner: Grei – Fart (opprykksfinale)

Mens LSK Kvinner for lengst er blitt seriemester i Toppserien, er det spenning helt ut i divisjonen under. Lørdag klokken 13 spiller de to lagene som kniver om opprykket, når hedmarks-laget Fart fra Vang tar turen til hovedstaden for å møte serieleder Grei.

Vinner hjemmelaget der, kan de sprette champagnen og feire opprykket til Toppserien. Hvis ikke lever dramaet helt ut. Laget som blir nummer to møter etter alle solemerker Lyn, som har fem poeng opp til trygg plass i Toppserien med to kamper igjen. Grand Bodø er klar for 1. divisjon.

– Vi blir nok i overtall på tribunen, for det er interesse om dagen. I tillegg tror jeg mange kjører privatbiler innover, sier Fart-trener Finn Willy Taugbøl til lokalavisen Hamar Arbeiderblad (for abonnenter).

Avisen har rettet oppmerksomheten mot Greis Camilla Ose, som med 16 mål er toppscorer i 1.-divisjon.

– Det er en god spiller. Hun er av få som har et fryktet skuddbein. Hun er hverken rask eller noen bakromsspiss, men kan stå feilvendt og plutselig fyre av noen susere. Tar vi ut henne, er nok mye gjort, sier treneren til HA.

OBOS-ligaen: Florø–Åsane (nedrykkskamp)

Et slags lokaloppgjør på Vestlandet, med eksistens i 1.-divisjon på spill.

Hjemmelaget har 27 poeng og ligger på direkte nedrykksplass før bergenslaget Åsane tar turen nordover.

Florø overrasket alle med sin supersesong i fjor, men har slitt mer etter tapet av spillere som Endre Kupen og Rashad Muhammed.

Før kampen har oransjedraktene fra Bergen 30 poeng. Med poeng–spesielt alle tre–berger sannsynligvis laget plassen for fjerde år på rad. Det blir med andre ord spenning for bergensfotballen allerede fra klokken 14 på søndag.

Det skal uansett spilles to runder til etter helgens 28. serierunde i 1.-divisjon.

2.-divisjon: Odd 2–Nybergsund (nedrykksfinale)

I Telemark er det duket for en ren nedrykksfinale.

Hønefoss og Stabæk 2 er allerede klare for nedrykk. Rundt streken ligger to lag som kjemper for å unngå nedrykk til 3.-divisjon. Disse møtes i Skien.

Den lille bygda Nybergsund i utkanten av Trysil huser bare 200 husstander, men Sundet har holdt seg i fire år på nest-øverste nivå i norsk fotball. Det kostet–og klubben har ikke klart å svare siden nedrykket i 2011. Nå kan det bli et nytt nedrykk, om ikke annenlaget til Odd slås lørdag klokken 13.

– Jeg liker den inngangen bedre enn om vi hadde slått Hønefoss (i forrige kamp) og klart oss med uavgjort. Da er det lett å bli defensiv i hodet. Nå må vi score mål og da må vi være offensive i hodet. Vi kan naturligvis ikke miste hodet og sende alle mann i angrep, men vi må tørre å angripe, sier Nybergsund-spiss Andreas Hellum til lokalavisen Østlendingen.

3. divisjon, avdeling 4: Sotra–Fyllingsdalen (ren opprykksfinale)

En liten time vest for Brann Stadion ligger Sotra og Straume stadion.

Der spilles en av Hordalands aller viktigste kamper i helgen, når serieleder og hjemmelag Sotra får besøk av opprykksrival Fyllingsdalen. Før siste runde er gjestene fra Bergen to poeng bak.

Det betyr én ting: Sotra sikrer opprykket med poeng. Fyllingsdalen må vinne.

Fyllingsdalen har sterke tradisjoner fra divisjonene over. Fyllingen begynte 1990-tallet i Eliteserien, spilte Europacup mot Atletico og cupfinale mot Rosenborg. Nå er det Sotra som må slås for å skape gode øyeblikk i den vestlige delen av Bergen.

–Sesongen er blitt mer spennende enn jeg kunne ønske. På et tidspunkt hadde vi syv poeng å gå på, men i høst har vi gitt fra oss mange poeng. Men det bør ikke bety noe til denne kampen, sier Sotra-kometen Kristian Ree, som i år har trent en del med Brann.

3. divisjon, avdeling 6: Senja–Frigg (ren opprykksfinale)

Også lenger nord i landet møtes to opprykksjagende 3.-divisjonslag. Forskjellen her er at det er hjemmelaget Senja som må vinne, når Frigg fra Oslo vest tar turen til Troms.

Det blir ikke bare-bare. Frigg har vunnet tolv av sine tretten siste kamper og har ikke tapt siden lokalrival Lyn vant 1–0 hjemme 17. juni. Så gjenstår det å se hvor mye flyturen har kostet for Frigg. Lørdag klokken 12 står slaget i Nord-Norge.

–Det er en fordel for oss at vi er nødt til å vinne, slår Senjas storscorer Christer Johnsgård til lokalavisen Folkebladet før kampen (for abonnenter).

HAR DU LEST DETTE INTERVJUET MED HENNING BERG? Gullstrid, sparkinger og ekstreme omgivelser: Slik var Henning Bergs ville utenlandseventyr.

3. divisjon, avdeling 5: Kolstad–Levanger 2 (ren nedrykkskamp)

30 timer før Rosenborg kjemper om gullet i Bergen, utkjemper bydelsklubben Kolstad en tøff kamp for å holde plassen på nivå fire. Levanger 2 er motstander på Huseby Idrettspark og hjemmelaget Kolstad må vinne for å gå forbi reservelaget til den nedrykksklare 1.-divisjonsklubben fra Innherred.

Ottestad, Løten og Tynset er klar for nedrykk og et av lagene over vil gråte sine bitre tårer lørdag ettermiddag. Håndballbydelen Kolstad har tapt tre av sine fem siste og ikke vunnet siden 15. september.

Mange andre nøkkelkamper

I tillegg spilles det naturligvis en del kamper som avhenger av hverandre. For også i andre avdelinger er det jevnt om plassene.

Opprykkskampen i 2. divisjon, avdeling 2 er avgjort og Skeid er allerede klar for 1. divisjon i 2019. Kampen om kvalifiseringskamp mot Fredrikstad står i morgen. To kamper kan påvirke utfallet:

Nardo-Hødd. Hødd sikrer kvalifiseringsplass med seier i Trondheim. Med uavgjort står de i fare for å miste den.

KFUM Oslo–Egersund. Begge Hødds «kvalifiserings-rivaler» møtes. Vinneren tar 2.-plassen om Hødd spiller uavgjort eller taper i Trondheim.

Nedrykkskampen er heller ikke avgjort.

Fløy-Skeid. Opprykksklare Skeid kan avgjøre nedrykksstriden. Taper gutta fra Torshov, er Flekkerøy-laget berget. Gjør de jobben, er den siste trygge plassen åpen for lagene bak.

Bryne–Vålerenga 2. Ambisiøse Bryne feilet og kjemper ikke lenger om opprykk. Reservene til Vålerenga kan dermed holde plassen, men de må vinne og få hjelp fra Skeid. Med VIF 2-seier, må også Fløy slå Skeid.

Stjørdals-Blink–Brattvåg. Blink er ett poeng bak VIF 2 og må slå sunnmørslaget Brattvåg, samt få hjelp av Skeid og Bryne. Trønderne må ha Skeid-seier og håpe at VIF 2 maks klarer uavgjort på Jæren. Da holder det med seier for Stjørdals-Blink.

I 3. divisjon, avdeling 2 er det stor spenning. Kvik Halden og Eidsvold Turn kjemper om opprykk. Her er forutsetningene:

Vestfossen-Kvik Halden. Serielederne fra Østfold skal til Buskerud for å sikre opprykket. Kvik har ett poeng mer enn Eidsvold Turn og målforskjellen er temmelig jevn.

Bjørnevatn-Eidsvold Turn. Opprykksrivalene fra Akershus drar til Finnmark og kan snyte Kvik Halden om de snubler i Buskerud. Men det blir fort en krig under kalde forhold. Eidsvold Turn virker ikke veldig imponert ut ifra deres konto på Twitter:

Turn-troppen landet til vintervær i Kirkenes fredag. Det er spådd snø i kveld og i morgen, og om 24 timer er det avspark i Bjørneparken kunstgress - uten undervarme... pic.twitter.com/mpBG2FgRLr — EidsvoldTurnFotball (@EidsvoldTurn) October 26, 2018

Opprykksfinalen i 3. divisjon, avdeling 6 er nevnt. Drama blir det også i bunnen:

En nedrykksplass til skal deles ut og før siste runde ligger Skarp og Skjervøy likt på antall poeng og målforskjell! Skarp har derimot tre mål flere scoret enn Skjervøy. Med andre ord kan lagene ende helt likt om Skjervøy spiller 3–3 og Skarp spiller 0–0.

Da vil i så fall innbyrdes oppgjør bli tellende. Skjervøy-Skarp endte 3-3, mens Skarp-Skjervøy endte 2–2. Med andre ord kan vi risikere at Skjervøy rykker ned på bortemålsregelen!

Et annet interessant moment er at Melbo bare har ett poeng mer enn Skarp og Skjervøy, med mye dårligere målforskjell.

Alle tre spiller borte. Kampene som avgjør nedrykksstriden er: