Helland sørget for Rosenborgs første poeng i Europa. Samtidig satte laget dyster rekord

PSV – ROSENBORG 1–1 (0–1)

PHILIPS STADION: PSV var regnet som den store favoritten i RBKs gruppe, men nederlenderne har skuffet stort. Noe som gjorde at Lask og Sporting allerede var klare for sluttspillet før den siste runden.

Hverken Rosenborg eller PSV hadde mulighet til å ta seg videre til sluttspillet før torsdagens kamp. Dermed ble det en kamp om ære.

Eirik Horneland fant plass til to trøndere i startoppstillingen. Edvard Tagseth startet som indreløper og Pål André Helland tok plass på høyrekanten.

Etter en solid første omgang som sørget for ledelse til pause, kom PSV tilbake i kampen. Dermed endte det 1–1 i Eindhoven.

RBK tok dyster rekord

Da Rosenborg tapte mot Lask i forrige runde tangerte de den lite imponerende rekorden til Apollon Limassol for flest kamper i Europa League-gruppespillet uten seier.

15 kamper på rad uten seier var fasit før torsdagens kamp. Etter uavgjort mot PSV er rekken til RBK nå 16 kamper. Dermed topper de den dystre statistikken som laget som har spilt flest kamper uten seier.

Forrige gang RBK vant en gruppespill-kamp var mot Vardar 28. september 2017. Etter dette har det blitt

Rolig start på kampen

PSV sin dårlige form viste seg i starten av kampen, nederlenderne slet med å skape sjanser på et RBK-lag som var aktive og raskt oppi motstanderen. Bortsett fra et par småsjanser, var det Rosenborg som skapte den farligste sjansen.

Etter 15 minutter skjedde det. Pål André Helland som startet sin andre kamp på rad, skaffet et frispark på enden av 16-meteren. Kantspilleren tok det selv og siktet på nærmeste hjørnet. Ikke et dumt forsøk, men PSV-keeper Lars Unnerstall hang godt med.

Hele Phillips Stadion ropte på straffespark etter 18 minutter. Cody Gakpo kom seg løs inne i RBK-boksen og gikk i bakken. Det så ved første øyekast ut til at Even Hovland sparket han ned, men dommeren gjorde helt riktig i å dømme hjørnespark. Hovland var på ball og hindret nok PSV i å ta en tidlig ledelse.

Helland med vakker scoring

Så skulle det lykkes for Pål André Helland. 22 minutter var spilt da den skuddvillige høyrekanten vant ballen og satte fart rett mot målet til PSV. Fra 23 meter la han ballen nydelig med innsiden i det lengste hjørnet. En fantastisk avslutning av 29-åringen som viste at presisjon trumfer kraft.

Fotrappe PSV-angripere forsøkte å komme seg rundt RBK-forsvaret flere ganger, og til slutt tok panikken dem. De begynte å slå høye baller inn i feltet, noe som ikke akkurat var smart, med tanke på at Tore Reginiussen som vanlig var helt overlegen i lufta.

Helland fortsatte å gjøre livet surt for nederlenderne. Først tok han tunnel på Olivier Boscagli, før han kriget ballen ned mot dødlinja. Med høyrefoten fikk han løftet ballen inn til Søderlund, som headet over.

Like før pause gikk det fort for RBK. Hjemmelaget satte fart og kom seg inn i boksen, etter litt frem og tilbake rev Gakpo seg løs og gikk for skuddet. Nok en gang var Hovland inne med en nydelig takling og hindret et mulig PSV-mål.

1–0 til pause

Rosenborg kunne gå til pause med ledelse etter Hellands langskudd. Ikke ufortjent var det heller. PSV klarte ikke å skape de store sjansene, men de gangene de gjorde det ble de stoppet av en strålende Even Hovland.

Til andre omgang satte PSV inn Donyell Malen. Spissen som scoret to mål på Lerkendal. Rosenborg gjorde også et bytte. Edvard Tagseth, som for det meste var usynlig den første omgangen ble erstattet av Marius Lundemo.

Dermed tok Anders Trondsen plass som indreløper, mens Lundemo la seg i den dype rollen.

PSV meldte seg på

Som i den første omgangen hadde hjemmelaget store problemer med å skape sjanser. PSV-trener Mark Van Bommel ble rødere og rødere i ansiktet på benken, mens Rosenborg stoppet samtlige PSV-angrep.

Men etter 63 minutter smalt det i Rosenborgs boks. Mohammed Ihattaren var nådeløs da han vendte bort Marius Lundemo. Den 17 år gamle kantspilleren la ballen kontant i nettaket. Vanskelig for Østbø å gjøre noe med den.

Hjemmelaget nektet å gi seg og gikk for seieren. Van Bommel gjorde lagets siste bytte da det gjensto 20 minutter, dermed var de avhengig av at de resterende spillerne ikke pådro seg skader for å avslutte med elleve mann på banen.

Horneland slapp innpå unggutter

Målscorer Helland gikk av banen etter 75 minutter og ble erstattet av Erik Botheim. Helland hadde en strålende første omgang og sto bak det meste som RBK skapte, den andre omgangen var han ikke like farlig.

PSV tok mer over kampen og Rosenborg ble ofte løpende etter hjemmelaget. Ti minutter før slutt prøvde Donyell Malen seg fra 16-meteren. Skuddet strøk stolpen til Østbø.

Eirik Horneland gjorde sitt siste bytte da det gjensto ni minutter av ordinær tid. Samuel Adegbenro ble tatt av og inn kom stortalentet Emil Konradsen Ceïde.

Kaotiske sluttminutter

Da kampen gikk inn i overtid fikk Søderlund en gigantisk mulighet til å sørge for RBK-seier. Birger Meling pisket inn et innlegg og Søderlund befant seg helt alene på bakre stolpe. Headingen gikk like utenfor.

Tre minutter på overtid ropte hele Phillips Stadion på straffespark for andre gang. Reprisen viste at ballen spratt opp i hånden til Søderlund, men dommer valgte å ikke blåse.

Dommeren lot kampen gå ett minutt over tillagt tid, og på denne tiden scoret PSV. Men den russiske dommeren som ikke var noen favoritt blant hjemmefansen annullerte målet, etter at Hovland hadde blitt sparket i ansiktet i situasjonen før.

Rosenborg leverte en god første omgang og gikk helt fortjent til pause med 1–0. Da kampen passerte 60 minutter var det som om PSV satte på turboen og de resterende 30 minuttene var de det beste laget på banen.

Sesongen 2019 er offisielt over, dermed kan Eirik Horneland og resten av RBK-leiren for alvor rette øynene mot 2020. Men rekken med kamper på rad uten seier fortsetter. Nå står RBK med 16 kamper på rad i Europa League-gruppespillet uten seier.