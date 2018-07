Hellands hyllest til Ingebrigtsen: – En tid jeg vil huske med varme og stolthet til jeg går i graven

Saken oppdateres.

Det vil si, spillergruppa uttalte seg etter hvert etter torsdagens sjokkavskjed med trener Kåre Ingebrigtsen. Men ingen har uttalt seg utover Erik Botheims små sitater etter Norges 3-2-seier over Portugal i G19-EM, samt spillernes mye omtalte pressemelding i går.

Der støttet de trenerteamet bestående av Ingebrigtsen og Erik Hoftun, som etter fire år i jobben fikk sparken av RBK-styret.

– Vi, en samlet spillergruppe, er monumentalt uenig i styrets beslutning om å avskjedige Kåre og Erik. En samlet spillergruppe har stått bak trenerteamet til siste slutt, og gruppa mener de var og ville vært best skikket til å utvikle oss videre. Spillergruppa ba om at styret skulle gjeninnsette Kåre og Erik, men styret sto på sitt», skrev Rosenborg-spillerne i en melding til NTB.

Meldingen var signert spillerne i Rosenborg.

Etter at spillerne hadde møttes på Brakka fredag ettermiddag, ga de ingen uttalelser til pressen som hadde møtt opp utenfor klubbhuset i håp om en kommentar.

Helland: – Tusen takk

Nå kommer de første uttalelsene, gjennom sosiale medier. Både Pål André Helland og Matthías Vilhjálmsson har skrevet noen positive ord om gammeltrener Ingebrigtsen på Instagram.

«Tusen takk til Kåre og Erik for fire fantastiske år. Dere har latt meg leve ut min store guttedrøm, sammen med en helt fantastisk gjeng i et unikt miljø. Sanket trofé på trofé samtidig som man har gledet seg til å gå på jobb hver eneste dag, feriene og fridagene gikk aldri fort nok, jeg gledet meg til komme på trening igjen.

Hjertet, hjernen og peishylla er full av minner og pokaler.

En tid jeg vil huske med varme og stolthet til jeg går i graven.

Tusen tusen takk», skriver Helland i et innlegg på egen Instagram-konto signert med sitt eget navn.

Bildet viser gullfeiringen etter at trønderne sikret seriemesterskapet i 2016 med 3-1-seier over erkerival Molde på bortebane. Ett av tre seriegull og sju trofeer som Ingebrigtsen rasket med seg på sine fire år som sjef på Lerkendal. I tillegg ble det to gruppespill i Europa for mannen som ikke hadde styrets tillit til tross for sterke resultater og avansement i Mesterliga-kvaliken.

Ingen scoret mer under Kåre

Helland var blant spillerne som virkelig tok steget under Ingebrigtsen. Passende nok var han den første som scoret mål under Ingebrigtsens ledelse, da han utlignet til 1–1 i snuoperasjonen mot Sligo Rovers i Europaligaen for snart fire år siden. Etter det skjøt karrieren til høyrekanten fast.

Med 51 mål var det heller ingen som scoret flere ganger under Ingebrigtsens ledelse.

Men også Vilhjalmsson hadde grunner til å takke Ingebrigtsen, som fikk den daværende Start-spissen til Trondheim sommeren 2015. Islendingen, som i sitt innlegg tuller med at han aldri fikk en fast posisjon å forholde seg til på laget, rakk akkurat å gjøre comeback etter en langtidsskade før Bruttern forsvant ut av portene på Lerkendal.

– Tusen takk til Kåre og Erik. Evig takknemlig for muligheten å få komme til RBK og få spille midtstopper, sentralt, indreløper, kant og spiss. Har vært en strålende tid og dere kan være stolte. Lykke til videre, skriver Vilhjalmsson på sin Instagram-konto.

Bildet viser en god klem mellom den islandske "poteten" og Ingebrigtsen, datert til 2015.

Spisskollega Alexander Søderlund har valgt en enkel løsning. Han har redigert inn en krone på et bilde av Ingebrigtsen og teksten «Gracias», det spanske ordet for «takk».

Bendtner ikke skrevet noe om Kåre

Stjernespiss Nicklas Bendtner er på ferie i Oslo og har også lagt ut en post, som ikke direkte går på Ingebrigtsens avgang. Siden treneren ble avskjediget torsdag ettermiddag, har ikke dansken vist noen tegn til det på sine mediekanaler.

– Stronger together, skrev Bendtner med et bilde av spillerne.

Det er ingen grunn til å tro at bildet har noe med trenersparkingen å gjøre.

Bendtner sendte Rosenborg videre i kvaliken med to straffemål mot Valur. Nå venter Celtic i runde to av fire i Mesterligaens kvalifisering. Første kamp går av stabelen i Glasgow neste uke. Det blir debutkampen til RBKs midlertidige trener Rino Coolen. Trønderne tapte 0–1 sammenlagt mot skottene i fjor.