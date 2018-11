Henning Berg kalte serieoppsettet «ko-ko». Slik svarer fotballtoppene.

Her henger brannkonstabel Lill-Marit 22 meter over Trondheim

Mens flere lag i bunnen av den svenske eliteserien søndag kunne juble over å ha unngått nedrykk, må Stabæk, Start, Lillestrøm, Strømsgodset og Bodø/Glimt holde nervene i sjakk noen uker til. Det er nemlig landslagspause mellom nest siste og siste serierunde av årets eliteseriesesong. Den 30. runden spilles ikke før 24. november.

Flere av Stabæk-trener Henning Bergs spillere skal på oppdrag med aldersbestemte landslag.

– Vi spiller mot Strømsgodset neste i en veldig viktig kamp. Vi får se hvor mange spillere vi har igjen etter at de skal på landslaget alle sammen. Det er vel bare i Norge det går an å ha landslagspause og spillere borte de 14 dagene før siste seriekamp og du skal holde deg i ligaen. Men sånn er opplegget, sa Berg til Eurosport etter Stabæks 3–0-seier mot Odd søndag kveld.

– Han kunne takket nei om det var så ille

Stabæk ligger for øyeblikket på direkte nedrykk. Det er bare ett poeng opp til sikker plass – og to opp til Strømsgodset før den siste serierunden.

Dermed møtes Stabæk og Strømsgodset i en skikkelig skjebnekamp. Berg er lite fornøyd med å måtte vente.

– Timingen er ikke bra. Hvilken liga i verden er det som har landslagspause før siste serierunde, når du kjemper for å holde deg? Sportslig er det helt «ko-ko».

Vi har snakket med Eurosports-ekspert Bengt Eriksen. Han mener det er rart av Berg å komme med slike kommentarer.

– Jeg synes heller ikke at oppsettet er perfekt, men Henning Berg sa ingenting om dette da han sa ja til å bli Stabæk-trener (i juli, jou.anm.). Det er tåpelig å klage på noe som var klart da han skrev under. Han kunne takket nei til Stabæk om det var så ille, sier Eriksen.

Den tidligere Skeid-treneren mener Berg reagerer fordi Stabæk ligger der de ligger på tabellen.

– Man har en lei tendens til å gjøre opp reglene underveis. Dette oppsettet har vært klart lenge. Jeg tror ikke Henning Berg hadde klaget om de ikke lå der de ligger.

Blir annerledes neste år

Leif Øverland er administrerende direktør i Norsk Toppfotball. Han synes det er flott at Berg er såpass engasjert. Han har forståelse for at Stabæk-treneren synes situasjonen er utfordrende.

– Det blir jo en avgjørende kamp for dem etter en internasjonal periode. Utfordringen er at det er fire-fem slike perioder i løpet av en sesong. Det er ikke noe nytt at dette er utfordringer for klubbene. Problemer som dette oppstår jo også tidligere underveis i sesongen.

Øverland forteller at det vil være annerledes i fremtiden.

– Det som er lagt frem for de fire neste årene er at klubbene samlet er enige om at de ønsker to kamper etter denne internasjonale perioden i november. Neste år får de både hjemme- og bortekamp etter denne landslagspausen.

Leder i NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn, er enig med Berg i at tidspunktet for landslagspausen kunne vært bedre.

– Dette var et kompromiss mellom de som vil slutte tidlig og de som vil slutte sent, og det samme vil ikke skje neste år, sier Fisketjønn til Budstikka.

Henning Berg har ikke besvart våre henvendelser mandag.