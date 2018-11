Henriksen fikk beskjed: – Det er noe som har skjedd med deg

Disse to Brann-spillerne er ferdige i klubben

LJUBLJANA: Torsdag var Henriksen med på landslagets siste trening før Nations League-kamp mot Slovenia – samme dag som kona har termin.

De venter sitt tredje barn.

Mens Henriksen er i Slovenia, er hans høygravide kone i Trondheim med masse familie rundt seg.

Hva som skjer hvis fødselen starter, er ikke bestemt. Det avhenger også litt av når det skjer. Men Henriksen håper å få med seg både kampene mot Slovenia og Kypros – og fødselen.

– Det kan skje når som helst. Det er viktig å være på tå hev, så får vi ta det når det skjer. Heldigvis har jeg en sporty kone som er ganske tøff i hodet, sier Henriksen.

Var for snill

Tøff i hodet er også noe han selv har jobbet hardt for å bli. Henriksen har begynt å stå frem på en helt annen måte enn før. Før sesongen ble han tildelt kapteinsbindet i Hull.

Og det er flere rundt ham som har lagt merke til endringen.

På samling med landslaget har Henriksen fått beskjeden: «Det er noe som har skjedd med deg den siste tiden».

– Det er jeg enig i. Man må være et sultent dyr når man spiller fotball. Hvis man er altfor snill, går det utover prestasjonene, sier Henriksen.

Henriksen sier at han var «altfor snill» da han var yngre. Men for to år siden begynte skiftet.

– Det var en tøff periode. Jeg gikk til Hull og følte meg veldig ønsket. Jeg gledet meg til å spille i Premier League, som var det store målet da jeg var yngre. Jeg hadde et par måneder der alt var bra, så fikk jeg plutselig en skade som holdt meg lenge ute. Så kom det alltid noen småskader hver gang jeg følte at jeg kom i godt driv igjen.

Får hjelp av moren

Midtbanespilleren følte at «her var det muligheter til å vise seg frem». Derfor var det ekstra tungt at han ikke fikk det helt til å stemme.

Men han lærte mye av perioden. Og spesielt det siste året mener han at han har funnet en nøkkel.

Det handler om å «finne et triggermoment før kamp». Spille uten frykt. Gi litt mer blaffen.

Henriksen kommer fra en toppidrettsfamilie. Han har alltid snakket mye fotball med far Trond Henriksen, som har vært både spiller og trener i Rosenborg. Og han har fått hjelp av moren Tove Strand Henriksen, som jobber som mental trener.

– Jeg har lært at 60–70 prosent handler om det mentale som idrettsutøver. Hvis man er redd, går det utover prestasjonene. Der har hun vært dyktig og gjort meg tøffere.

Ny kapteinsrolle

Med nordmannen som kaptein har det stormet rundt Hull denne høsten. Supporterne har i lang tid vært misfornøyde med eierne, og på banen har laget slitt.

De kjemper i bunnstriden, men i det siste har laget fått et løft med to seire og én uavgjort på de tre siste kampene. Og i England er det flere som har notert seg at Henriksen har stått frem som en leder i denne perioden.

I forrige seriekamp mot Birmingham slapp Hull inn to billige mål før pause. På vei inn i garderoben ga kapteinen klar beskjed til lagkameratene om hva han mente om det. Og i 2. omgang ble 0–2 til 3–3.

– Jeg har lært mye. Jeg fikk litt erfaring som kaptein i Nederland også, men det er noe annerledes med å være kaptein i England. Der skal en kaptein gjøre litt mer enn det jeg var vant til. Jeg tar mer ansvar for hele spillergruppen, og så må man være litt mer sjef ute på banen.

Skuffet over RBK i Europa

Han sier at han i utgangspunktet «ikke er en person som tar mest plass i et rom».

– Og så er det sånn at når man er i det store utlandet, er man kanskje litt mer nervøs for å ta plass. Plutselig er det kanskje et engelsk ord man sliter med å få frem. Men nå tar jeg den plassen.

– Vi har en ung spillergruppe, og er det problemer, er jeg litt som en far for de yngre. Det er ting som gir selvtillit.

26-åringen vil ikke ha noen formening om trenerspørsmålet i Rosenborg, men sier at han følger spent med på gamleklubben.

– Rosenborg skal være den beste klubben i Norge og kanskje også Skandinavia. Det er sterkt at de har mulighet til «The Double», men alle er jo litt skuffet over noen av prestasjonene i Europa. Det blir spennende å se hva som skjer, sier Markus Henriksen.