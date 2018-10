Henriksen leder et lag i krise. Men det er ikke en ulempe, mener Lagerbäck.

Treneren mener det ikke er en ulempe at Henriksen leder et lag i krise

Det var den store drømmen. Helt siden de første guttekampene i Trondheim var det til England og Premier League Henriksen aller mest ville reise.

For to år siden gikk alt i oppfyllelse. Etter en dramatisk avslutning på overgangsvinduet, hvor de siste detaljene ble klare like før siste frist, kunne endelig trønderen kalle seg Hull-spiller.

Statusen 26,5 måneder senere er imidlertid ikke like oppløftende. Seks starter og ni innhopp, i det mange anser som verdens tøffeste liga, rakk han før Hull rykket ned med seks poengs margin.

Kaptein for de dårlige tider

Sist sesong var det 17 lag som gjorde det bedre enn «tigrene» fra Yorkshire på nivå 2, og så langt denne høsten er det ingen av de 23 andre klubbene som har gjort det dårligere.

Utenfor banen protesterer supporterne mot eieren Assem Allam. Ifølge lokalavisen Hull Daily Mail er alt fra en supportergruppering til et konsortium med penger fra Saudi-Arabia aktuelle kjøpere.

Frykten er at Hull skal gjøre det samme som så mange andre nedrykkslag fra Premier League har gjort før dem: Ramle som en stein gjennom Championship og havne på nivå tre.

– Det tror jeg alle er klar over, sier trønderen om skjebnen som har rammet større klubber enn Hull.

Selv kjenner han på det ekstra ansvaret kapteinsbindet på armen gir ham.

Foreløpig finner han og lagkameratene litt trøst i fjorårssesongen til Stefan Johansens Fulham. De slet voldsomt på høsten, men en strålende vinter og vår tok dem til Premier League via play off-finalen på Wembley.

Lagerbäcks trøst

Før Norge skal ut i to Nations League-kamper mot Slovenia og Bulgaria, er Lars Lagerbäck imidlertid ikke bekymret for situasjonen til det som er blitt en av hans mest betrodde spillere.

Svensken mener tvert om at det kan være utviklende for Henriksen å kjenne på nedrykkstrusselen, og ser både fordeler og ulemper med en slik tilværelse.

– Det er ofte enklere å vise kvalitetene dine når du spiller på et bra lag. Du testes kanskje hardere på et bunnlag, sier landslagssjefen.

Det er nødvendigvis ikke negativt at midtbanemannen spiller på nivå to.

– Championship er ranket veldig høyt. Han får veldig god kamptrening der, selv på et bunnlag, sier Lagerbäck.

Sjefen mener Henriksens utvikling har vært god denne høsten og peker spesielt på at trønderen i sin rolle dekker veldig store flater. Det er kvaliteter han verdsetter sterkt i eget lag.

Markus Henriksen Født: 25.7.2992 i Trondheim Klubber: Rosenborg, AZ og Hull Meritter: Seriemester med Rosenborg i 2009 og 2010. Cupmester med AZ i 2013. Landskamper/-mål: 41/3

En helt annen verden

Henriksen sier at det naturligvis er en helt annen hverdag i bunnstriden enn når alt flyter og går bra.

– Jeg har vært på lag som sliter som nå og lag som er i en veldig flytsone. Det er en helt annen verden. Jeg er ganske sikker på at jeg tar lærdom av det, men som spiller lever du i nuet og situasjonen er tøff for laget, sier Henriksen.

Medisinen mener han er ganske enkel, det eneste som hjelper er å jobbe hardt og stå på.

Det ekstra ansvaret som følger med kapteinsrollen er noe han bare setter pris på.

På landslaget har Henriksen spilt seg inn som en av de to sentrale midtbanespillerne Lagerbäck bruker i sin 4-4-2-formasjon. Selv mener han rollen kler ham veldig godt.

– Da kan den ene gå, og den andre holde igjen. Vi bytter litt på, noe som kan gjøre det litt vanskeligere for motstanderen å forholde seg til. De fleste lagene spiller jo nå med to sentrale, det er ikke så mye 4-3-3 som jeg er vant til fra tiden i Rosenborg for mange år siden. Jeg mener selv at jeg passer mye bedre til den rollen enn som en offensiv midtbanespiller, sier Henriksen, som ofte spilte som nettopp det sistnevnte da Per-Mathias Høgmo var landslagssjef.

Kan få ny makker

Henriksens gode spill har gjort at kaptein Stefan Johansen er flyttet ut på høyrekanten av Lagerbäck.

Mot Slovenia kan de imidlertid bli gjenforent, i og med at Henriksens faste makker, Sander Berge sto over treningene torsdag og fredag fordi han var sliten i beina.

Om Genk-proffen mister kampen, kan også Lagerbäck velge en heltrøndersk midtbane med enten Ole Selnæs eller Fredrik Midtsjø som Henriksens makker.

– Nå er det slutt på vennskapskampene, dette er kamper som teller. De to hjemmekampene vil også avgjøre mye for hvordan tabellen i Nations League ender, vurderer Henriksen.

En opptur med landslaget ville definitivt vært kjærkommen før hverdag og kampen mot nedrykk tar til igjen.