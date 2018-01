Henriksens klubb i nedrykksfare - Norwich vant igjen med Tettey fra start

Saken oppdateres.

BOLTON WANDERERS - HULL CITY 1–0/NORWICH CITY - MILLWALL 2–1

Markus Henriksen fikk tillit igjen fra start for Hull, men laget tapte 0-1 mot Bolton mandag og er faretruende nærme nedrykksstreken i mesterskapsserien.

Etter å ha blitt plassert på benken i de tre siste seriekampene var Henriksen igjen tilbake i startoppstillingen til Hull mot Bolton mandag.

Den norske landslagsspilleren klarte imidlertid ikke sette sitt preg på kampen og ble byttet ut etter 79 minutter. Åtte minutter tidligere pådro midtbanespilleren seg et gult kort.

Hull spilte sin femte strake kamp uten seier. Etter to uavgjortkamper for Hull ble det et tap da Gary Madine ble matchvinner for Bolton med en scoring etter 20 minutter.

Adama Diomande var ubenyttet reserve for Hull.

På tabellen faller Hull til siste sikre plass. Kun målforskjell skiller ned til Burton under streken. Burton vant 3-0 mot Sheffield Wednesday mandag.

Seier for Tetteys lag

Alexander Tettey spilte hele kampen da Norwich vant 2-1 mot Millwall.

James Maddison scoret det avgjørende målet på stillingen 1-1 etter 77 minutter. Millwall tok ledelsen ved Steve Morison, men Tom Trybull utlignet.

Tettey pådro seg en leggskade på trening i midten av oktober, og var ute av spill i lang tid. Han var tilbake i aksjon da Norwich vant 2–0 borte over Birmingham på 2. juledag.

Lørdag startet midtbanespilleren på benken i 0–0-kampen mot Burton Albion, men kom inn allerede etter 26 minutter.

31-åringen fikk altså en ny full kamp 1. nyttårsdag og bidro dermed til å opprettholde sin gode statistikk for «kanarifuglene» i engelsk fotball.

Ifølge TV 2-kommentator Kasper Wikestad har Norwich statistikken 6–1–0 (seire-uavgjort-tap) med Tettey fra start denne sesongen, kontra 2–6–10 uten nordmannen.

Norwich ligger plassert midt på tabellen med 34 poeng. Avstanden opp til playoff-plassene er på åtte poeng.

Koblet til RBK

Tettey, som kom til Norwich fra franske Rennes i august 2012, har en kontrakt som går ut sommeren 2018.

Ifølge VG skal Tettey ha hatt dialog med Rosenborg om en retur til Trondheim, men det ble senere avkreftet av Tettey selv.

– Jeg er ikke i dialog med Rosenborg. Jeg har ikke snakket med noen klubber om fremtiden min, og dersom jeg har noen nyheter, vil jeg dele dem med dere, sa Tettey til Adresseavisen i starten av desember.

Resultater i Championship mandag:

Bolton – Hull 1-0, Derby – Sheffield United 1-1, Leeds – Nottingham Forest 0-0, Norwich – Millwall 2-1, Preston – Middlesbrough 2-3, Queens Park Rangers – Cardiff 2-1, Sheffield Wednesday – Burton Albion 0-3, Sunderland – Barnsley 0-1, Aston Villa – Bristol City 5-0.