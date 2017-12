Her er Chelsea en hårsbredd unna seieren

Her er julens kaloribomber

To biler i trafikkuhell ved Bakke bru i Trondheim

Disse sakene ble mest lest hos Trd.by Mars: Du har garantert brukt post-it feil hele tiden

Dette kommer i stedet for kyllingfabrikken i Malvik

- Det er noe helt annet å se det med egne øyne. Det var plast over alt!

Saken oppdateres.

EVERTON-CHELSEA 0–0

Sam Allardyce har fortsatt ikke tapt siden han tok over som Everton-manager. Lørdag holdt laget Chelsea til 0-0 hjemme i Premier League.

Englands tidligere landslagssjef tok over et Everton-lag i fritt fall 30. november. Siden den gang har Merseyside-klubben spilt fem kamper, samtlige uten tap.

Lille julaften var Everton under stort press mot Chelsea i store deler av kampen, men de blåkledde fra Liverpool holdt unna for et massivt Chelsea-press og sikret ett poeng.

– Dette var definitivt et poeng vi kjempet hardt for, med tanke på innsats, engasjement og organisering. Vi spilte mot et enormt talentfullt angrep, og hadde litt flaks, sier Everton-manager Sam Allardyce ifølge BBC.

Resultatet betyr at Allardyce har tatt 11 poeng på sine fem Everton-kamper hittil. Det inkluderer uavgjort mot både Liverpool og Chelsea. Samtidig er det blitt seirer mot Huddersfield, Newcastle og Swansea.

Svært nære

Lørdag var gjestene fra London svært nær scoring etter 76 minutter, da et innlegg fra Victor Moses traff pannebrasken til Everton-stopper Ashley Williams. Ballen hadde retning mot mål, men traff undersiden av tverrliggeren.

Vertene kjempet febrilsk for å holde Antonio Contes mannskap unna i sluttminuttene, og de fikk sin betaling i form av det ene poenget. Everton kunne også stjålet med seg alle tre da en corner fant pannebrasken til Michael Keane i like før slutt, men midtstopperen headet forholdsvis upresset over målet til Thibaut Courtois.

Resultatet gjør at Everton ligger på niendeplass med 26 poeng, mens Chelsea ligger på tredjeplass med 39.

(©NTB)