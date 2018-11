Listhaug beskyldes for skulking på Stortinget

Børsen: En får to og en får sju

Bendtner: – Jeg har aldri vært i tvil om at vi skulle ta seriegull

Tårene trillet for Kristoffer Løkberg

Her er Hellands stikk til Brann etter Rosenborgs gull

Lønnsomt med konserter i Trondheim for eierne av Trondheim Concerts

Start-børsen: «Holder et annet nivå enn lagkameratene»

«Det er ganske mange som spiller fotball i 15–20 år og bare deltar. Men jeg kan si at jeg har bidratt»

Saken oppdateres.

I september herjet gullfeberen som verst i Bergen. Brann jaktet seriegull, noe som førte til at byens bryggeri slapp en egen «gulløl».

Bryggeriet Hansa slapp en spesiell øl, med rød emballasje og skriften «Gullet ska hem».

Men gullet kom aldri til Bergen. I slutten av oktober tapte Brann hjemme mot Rosenborg, i det som ble sett på som en slags seriefinale.

Søndag sikret Rosenborg gullet med seier borte mot Start. Brann røk på bortetap mot Kristiansund, dermed ligger laget på tredjeplass før den siste serierunden.

LES OGSÅ: Adegbenro matchvinner: Rosenborg er seriemestere igjen

Rosenborg-spiller Pål André Helland åpnet gullfeiringen med å sende et stikk til Brann. Helland la ut en såkalt «story» på Instagram – et bilde som ligger ute i 24 timer – av en av de nevnte ølboksene. I bildet hadde Helland lagt flere smilefjes som gråter av latter.

– Når man blir seriemester må øyeblikket nytes, og da går det an å nyte edlere dråper. Vi har fått tak i litt pils i garderoben, også får vi se hva vi klarer å få utrettet på en søndag i Kristiansand. Dem kaller det bibelbeltet, men ryktene skal ha det til at det ikke bare er prester som bor her, sa Helland til Adresseavisen etter søndagens seier mot Start.

LES OGSÅ: Derfor rangerer Helland årets gull aller høyest

Siste serierunde spilles 24. november.