Her er Lagerbäcks utvalgte mot Slovenia

Forsvaret: Betydelig fare for at Helge Ingstad sklir ned i dypet

Kunsten å skrive politisk biografi uten å bli for sutrete

Slik var Johaugs comeback-dag: Ett svar gledet like mye som seieren

The South-vokalisten ute med første solo-låt 4

Unike bilder fra Trondheim: Her bader de tyske soldatene i Nidelva

To trøndere får sjansen fra start for Norge

Så brutalt at hårene reiser seg i nakken 5

Jeg ilegger Trondheim parkering en bot for urettmessig å ha satt meg i forlegenhet

Så brutalt at hårene reiser seg i nakken

Jeg ilegger Trondheim parkering en bot for urettmessig å ha satt meg i forlegenhet

Saken oppdateres.

Lars Lagerbäck har fått Tarik Elyounoussi klar til kampen i Slovenia og velger Ola Kamara som hans makker. Samtidig vraker han Sander Berge.

Med ett unntak (Kamara inn for Joshua King) er laget i Ljubljana det samme som slo Bulgaria på Ullevaal i forrige kamp. Lagerbäck har sagt at første omgang da er det beste Norge har gjort under hans tid.

Kamara har spilt bare tre omganger i år, den siste mot Panama i juni, men han er Norges toppscorer i 2018 takket være sitt hattrick mot Australia i mars. Det er første gang han danner spisspar med Tarik under Lagerbäck, og første gang på fem år han spiller en turneringskamp for Norge (VM-kvalifisering mot Lagerbäcks Island på Ullevaal i oktober 2013).

Det er også første gang siden Lagerbäcks debutkamp i mars 2017 at Berge ikke starter når han er i troppen og kampklar, men han mistet oktoberkampene med en belastningsskade, og i hans fravær spilte Ole Selnæs så godt at han beholder plassen ved siden av Markus Henriksen.

Henriksen er ikke blitt kalt hjem til fødsel av sin høygravide kone og spiller fra start for 13. landskamp på rad.

Tarik Elyounoussi har slitt med en sliten muskel i låret etter hard kampbelastning i den svenske gullstriden og var lenge usikker, men han er blitt klarert for kamp.

Redusert

Slovenia stiller noe redusert, men har på seks plasser samme spillere som startet på Ullevaal i oktober. Keeper Vid Belec, midtstopper Miha Mevlja og hengende spiss Miha Zajc har alle spilt samtlige minutter i høstens nasjonsliga, mens Andraz Struna og Rajko Rotman får sine første minutter med startplass fredag.

Dette har fotballekspert Lars Tjærnås skrevet om landslaget:

Kevin Kampl har i likhet med Jan Oblak takket nei til landslagsspill, visekapteinJosip Ilicic er utestengt for rødt kort, mens kaptein Bojan Jokic og midtbaneanker René Krhin er skadd. Kantspiller Benjamin Verbic får i sin 20. landskamp kapteinsbindet som lagets mest rutinerte.

Luka Krajnc, som pådro seg en stygg hodesmell på Ullevaal, har frisknet til og er blant reservene. Slovenia har ny landslagssjef siden sist. Igor Benedejcic er forfremmet fra jobben som G17-trener.

Slik er lagene:

Norge (4-4-2):

1 Rune Almenning Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui, 6 Håvard Nordtveit, 5 Sigurd Rosted, 13 Haitam Aleesami – 8 Stefan Johansen (kaptein), 19 Markus Henriksen, 18 Ole Selnæs, 11 Mohamed Elyounoussi – 10 Tarik Elyounoussi, 7 Ola Kamara.

Reserver: 12 Ørjan Nyland, 22 Sten Grytebust – 2 Birger Meling, 3 Even Hovland, 4 Tore Reginiussen, 9 Alexander Sørloth, 15 Sander Berge, 16 Jonas Svensson, 17 Martin Linnes, 20 Martin Ødegaard, 21 Bjørn Maars Johnsen, 23 Iver Fossum.

Slovenia (4-2-3-1):

1 Vid Belec – 2 Najc Skubic, 5 Aljaz Struna, 17 Miha Mevlja, 14 Andraz Struna – 6 Rajko Rotman, 8 Amir Dervisevic – 15 Domen Crnigoj, 10 Miha Zajc, 21 Benjamin Verbic (kaptein) – 9 Andraz Sporar.

Reserver: 12 Matic Kotnik, 16 Aljaz Ivacic – 3 Jure Balkovec, 4 Petar Stojanovic, 7 Jaka Bijol, 11 Roman Bezjak, 13 Miha Blazic, 18 Luka Zahovic, 19 Robert Beric, 20 Rudi Pozeg Vancas, 22 Leo Stulac, 23 Luka Krajnc.

Dommer: Ruddy Buquet, Frankrike.

(©NTB)