Her er Rosenborgs cupfinalelag 

Saken oppdateres.

Til tross for en mildt sagt turbulent sesong, står Rosenborg nok en gang i posisjon til å sikre seg «the double» søndag ettermiddag.

Tidligere i november var det fjerde seriemesterskapet på rad i boks, og nå er Strømsgodset det aller siste hinderet før Rini Coolen kan ta sin første cuptittel.

Adresseavisens Petter Rasmus og Ole Sagbakken skal kommentere kampen på nettradio.

Nederlenderen, som overtok da Kåre Ingebrigtsen fikk sparken i sommer, har tilnærmet skadefri tropp å ta av. Og dermed kan han toppe laget søndag.

Tidligere i helgen har G16-laget tapt 0–3 mot Stabæk, mens G19-laget gikk på en overraskende 1–3-smell mot Sogndal etter ekstraomganger.

Det betyr at det er opp til selve flaggskipet å sørge for at det ikke blir en bekmørk helg for Rosenborg.

Den oppgaven skal Rosenborg angripe med Pål André Helland og Samuel Adegbenro på hver sin ving, mens Nicklas Bendtner som ventet starter som midtspiss.

Ellers har Coolen sin faste firer i forsvar, med krumtappen André Hansen bakerst.

Verdt å merke seg er det at Issam Jebali ikke er i kamptroppen søndag. Tunisieren har kjempet for å komme seg tilbake etter en skade, og skulle etter planen rekke cupfinalen. Men det er også en kamp om å få plass i troppen, og der er ikke han.

Slik starter RBK (4–3–3): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Birger Meling - Mike Jensen, Anders Trondsen, Anders Ågnes Konradsen - Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Samuel Adegbenro

Benken: Arild Østbø, Besim Serbecic, Marius Lundemo, Matthias Vilhjalmsson, Jonathan Levi, Yann-Erik de Lanlay og Alexander Søderlund.