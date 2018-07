Her er Rosenborgs vei videre i Europa

Saken oppdateres.

ROSENBORG - VALUR 3–1, 3–2 sammenlagt

Etter en tung første omgang hjemme mot Valur skrudde Rosenborg på den berømte bryteren etter pause. Et utrolig drama med tre straffespark i andre omgang sørget for 3–1-seier og avansement til andre kvalifiseringsrunde til Mesterligaen.

Der venter Celtic. Skottene vant returoppgjøret mot armenske Alashkert 3–0 hjemme etter også å ha vunnet 3–0 på bortebane.

RBK starter med bortekamp. Oppgjøret i Glasgow spilles onsdag i neste uke, 25. juli, melder Celtic på Twitter.

Avspark på mektige Celtic Park er klokken 20.45 norsk tid.

Returkampen på Lerkendal spilles sannsynligvis onsdag 1. august.

Etter de to kampene mot Celtic må Rosenborg gjennom ytterligere to kvalifiseringsrunder før man er klare for et gruppespill.

Uansett er man sikret en ekstramulighet - da i Europaligaen - om skottene skulle bli for sterke.

Her er de mulige alternativene for Rosenborgs vei videre i Europa:

Dersom RBK slår Celtic

Nåløyet for å kvalifisere seg til Mesterligaen har i år blitt enda trangere enn før. Fra denne sesongen er hele 26 av 32 lag automatisk kvalifisert. Rosenborg kjemper altså om kun én av seks ledige plasser i gruppespillet.

Men dersom Celtic slås er den gode nyheten at RBK ikke nødvendigvis får tøffere motstand i neste runde.

Det er fordi trekningen for tredje kvalikrunde foretas allerede mandag 23. juli, før andre runde-kampene er spilt. UEFA praktiserer derfor en regel som gjør at man drar med seg seedingen til et høyere ranket lag dersom man slår dem ut.

Med seier over Celtic, vil altså RBK overta skottenes rankingpoeng og bli seedet i tredje runde. Motstander der kan bli lag som Malmö, Dinamo Zagreb eller BATE Borisov.

Kampene i tredje kvalifiseringsrunde til Mesterligaen spilles 7. eller 8. august

Returoppgjøret spilles 14. eller 15. august

Dersom RBK ryker ut mot Celtic

Hvis Celtic slår Rosenborg, er RBK ute av årets Mesterliga-turnering.

Nytt denne sesongen er imidlertid at alle lagene som blir slått ut fra kvalifiseringen til Mesterligaen (også allerede i andre runde) får en ny sjanse i Europaligaen.

RBK vil i så fall gå inn i tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen, og skal spille i en egen del av kvalifiseringen, forbeholdt nasjonale seriemestere som er slått ut av Mesterliga-kvaliken.

Rosenborg vil automatisk være seedet i denne runden, og motstanden vil etter all sannsynlighet være på nivået til Valur.

Kampene i tredje kvalifiseringsrunde til Europaligaen spilles 9. og 16. august

Enda lenger frem

Det er fortsatt langt frem dit, men dersom Kåre Ingebrigtsens menn kommer seg forbi også den tredje kvalifiseringsrunden i Mesterligaen, skal man spille fjerde kvalikrunde, den såkalte playoff-runden.

Med seier der, kan RBK feire Mesterliga-deltakelse for første gang siden 2007, med tap får man en trøstepremie i form av gruppespill i Europaligaen.

Kommer RBK seg videre mot Celtic, men taper den tredje kvalikrunden i Mesterligaen, får man en ny mulighet i playoff-runden til Europaligaen, under samme vilkår som tidligere nevnt.

Playoffrunden i både Mesterligaen og Europaligaen trekkes 6. august

Kampene spilles 21. - 23. august, med returoppgjør 28. - 30. august

Gruppespillet i årets Mesterliga starter 18. - 19. september, Europaligaen 20. september.

Fakta: Bert Kassies