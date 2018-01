Her er Sandefjords nye trener

Professor ber utøvere melde fra om seksuell trakassering: – Må hindre at andre blir rammet

Saken oppdateres.

Tidligere Egersund- og Levanger-trener Magnus Powell blir trener i eliteserieklubben Sandefjord.

Han erstatter Lars Bohinen, som har tatt over Aalesund.

– Jeg er veldig glad. Det er en stolt dag for meg, sa Powell da han ble lansert.

Powell har skrevet under på en toårig avtale, men Sandefjord poengterte at de tenker i et femårig perspektiv med svensken.

– Det er utrolig godt å komme tilbake på den store arenaen, sa Powell.

Han har tidligere spilt i eliteserien for Lyn og Lillestrøm.

– Jeg er hard, ærlig og direkte, men har et stort bamsehjerte, sa Powell.

Forgjenger Bohinen gikk til Aalesund i desember.

– Vi hadde ingen bråhast med å erstatte Lars. Vi har brukt tiden godt. Vi har hatt over 30 trenere som vi har vurdert. Det har vært mange godt kvalifiserte trenere. Vi oppfatter at Sandefjord er en interessant klubb å trene, sa daglig leder Per Ketil Berg.

– Vi ønsker å være en topp 10-klubb i Norge. Det er viktig å få inn en hovedtrener som ser helheten og som ønsker å bringe Sandefjord Fotball et skritt videre. Det mener vi absolutt at vi har fått i Magnus, fortsatte Berg.

Sandefjord serieåpner borte mot Molde 11. mars.