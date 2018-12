Her er Solskjær på plass i Manchester

Saken oppdateres.

Ole Gunnar Solskjær landet onsdag kveld i Manchester for å ta fatt på jobben som United-manager. De fleste pressefolkene ble fintet vekk.

Flere medier, også BBC Manchester, meldte at nordmannen hadde ankommet. Han kom med et privatfly som tok av i Kristiansund, og det takset til den private delen av Manchesters internasjonale flyplass.

Senere sjekket han inn på Lowry hotell, der José Mourinho sjekket ut tidligere. Solskjær ble smuglet inn bakveien utenfor synshold for et stort medieoppbud utenfor.

The Sun har fått tilgang til et par bilder av den norske 45-åringen.

Solskjær var på de flestes lepper onsdag. På SAS-avgangen fra København til Manchester ble de reisende oppdatert av kapteinen før avgang med: – Det er nyheter. Ole har kommet for å ta over.

Solskjær skal lede United-treningen torsdag formiddag og møter sannsynligvis mediene først fredag.

Det er ventet at Solskjær starter arbeidsdagen grytidlig torsdag med å hilse på de ansatte på treningsfeltet Carrington før han skal møte spillerne.

Solskjær gjør et eventyraktig comeback i Manchester United. Vel 22 år etter at han ble kjøpt av Alex Ferguson, overtar han som manager i klubben.

Han erstatter José Mourinho med umiddelbar virkning, leder høyst sannsynlig treningen torsdag og laget i kampen mot sin gamle arbeidsgiver Cardiff lørdag. Mike Phelan blir Solskjærs assistent.

– United har en spesiell plass i mitt hjerte. Det er fantastisk å være tilbake i denne rollen. Jeg ser fram til å jobbe med den talentfulle spillerstallen vi har og alle andre i klubben, sier Solskjær til Uniteds hjemmeside.

Solskjær har i utgangspunktet jobben ut denne sesongen. Han går inn i en klubb som er helt avhengt i toppkampen i Premier League og som møter Paris Saint-Germain i mesterligaen i februar.

De fleste ekspertene er samstemte om at Solskjærs sjanser til å beholde jobben på permanent basis ikke er særlig store. Flere store navn, blant andre Mauricio Pochettino og Zinédine Zidane, er pekt på som hetest til å ta jobben fra juni av.

Solskjær har et svært overkommelig kampprogram, med ett unntak (bortekamp mot Tottenham), fram til 9. februar. 12. februar kommer PSG til Manchester i det som blir den andre store testen for Solskjær.

Onsdag var det 8178 dager siden Solskjær ble United-spiller. Det skjedde 29. juli 1996 etter at angriperen ble fløyet fra Molde til Manchester i flyet til Kjell Inge Røkke.

Yndling

Solskjær ble raskt en yndling på Old Trafford og scoret 18 ligamål i sin første sesong i Manchester. Han fikk tilnavnet «The Baby-faced Assassin» på grunn av sitt gutteaktige utseende.

Nordmannen hadde ofte en rolle som superreserve, men han valgte å bli i klubben. Solskjær fikk flere tilbud om å bytte arbeidsgiver. Han var lojal mot United helt til en kneskade stoppet ham i slutten av august 2007.

Høydepunktene i Solskjærs elleve sesonger lange karriere som United-spiller er svært mange. Han ble matchvinner i Champions League-finalen i 1999 da United slo Bayern München i en svært dramatisk kamp.

I 1999 scoret Solskjær fire mål som innbytter i en kamp mot Nottingham Forest.

Solskjærs fasit ble 126 mål på 366 kamper for United. Han gikk glipp av nesten to hele sesonger på grunn av skade.

2. august 2008 spilte han sin testimonialkamp på Old Trafford. Dagen før skrev en av Englands mest anerkjente fotballskribenter, Henry Winter, dette:

– Det vil ikke være et tørt øye på Old Trafford når Ole Gunnar Solskjær – en rollemodell i fotballen, et United-ikon og mannen som puttet ballen i målet bak tyskerne – kommer på banen for siste gang.

Etter Cardiff-kampen lørdag spiller United mot Huddersfield 2. juledag og Bournemouth fire dager senere. Begge går på Old Trafford.

(NTB)