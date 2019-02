Vet du egentlig hva som skjer hvis du får i deg for mye protein?

Her er Solskjærs agent i samtale med Manchester Uniteds mektige eier

Aps nye krav for ski-VM

«Er vi klar for å pirke i de kongelige i norsk tv-serie?»

AaFK hevet seg etter pause og vant over Florø

Her er Solskjærs agent i samtale med Manchester Uniteds mektige eier

Dette grepet skal gjøre AaFK bedre: – Artig at det gikk så bra

Saken oppdateres.

Fulham-Manchester United 0–3

CRAVEN COTTAGE: I den andre omgangen virket det som om de tilreisende supporterne bare kunne én sang. Om igjen og om igjen og om igjen sang de om sin norske sjef.

De ropte ut at nå er det Ole som sitter bak rattet. «Si meg, hvor godt føles det?» spurte fansen, før de selv konkluderte med at United er den største av alle klubber.

Lovsangen var først og fremst rettet til mannen som fortsatt er ubeseiret etter 11 kamper i sjefsstolen, men menigheten hadde sikkert ingenting imot at tonene også nådde opp til en amerikaner som satt på tribunen.

For første gang i Solskjærs regjeringstid var Avram Glazer til stede på en United-kamp. Han og broren Joel er styreledere i klubben, som den amerikanske familien har eid siden 2005.

Solbakken satt sammen med Glazer

På pressekonferansen etter kampen spurte Aftenposten Solskjær om han har møtt eller skal møte Glazer i forbindelse med amerikanerens England-tur.

– Jeg snakket så vidt med ham utenfor. Han kom inn i garderoben. De er glade etter å vinne en kamp, svarte nordmannen kort.

– Men skal du i flere samtaler med han?

– Hvem jeg møter eller når jeg gjør det, er egentlig ikke opp til meg å fortelle.

Under kampen satt Glazer satt sammen med Ed Woodward. Sistnevnte er i dag direktør og visepresident i Manchester United. I 2005 hadde Woodward en viktig rådgiverrolle da Glazer-familien på omstridt vis kjøpte klubben til store protester fra supporterne.

Solskjær gikk den gangen ut og sa at han forsto fansens sinne. I dag er han helt avhengig av Woodward og Glazers velvilje om han skal få oppfylt den store drømmen om å få forlenget vikarkontrakten som går ut i mai.

Glazer ble avbildet mens han snakket med Solskjærs rådgiver, Jim Solbakken.

Den største kampen

Det er enda ikke kjent om Glazer blir værende i England til tirsdagens storkamp mot Paris Saint-Germain. Til Champions League-kampen kommer iallfall Molde-direktør Øystein Neerland og flere andre ledere fra den norske klubben.

Seier mot det franske stjernegalleriet vil være Solskjærs beste søknad så langt om å få jobben fast.

Etter seieren over Fulham var han iallfall klar på at det er hans største kamp så langt i karrieren.

– Den neste kampen er alltid den største. Men å være i Champions League med Manchester United, du kan ikke slå det. Det er noe jeg ser frem til, sier Solskjær.

Mot Fulham fikk han se Paul Pogba score to ganger. Det første på en frekk avslutning fra skrått hold, det andre et sikkert straffespark 20 minutter ut i den andre omgangen.

Ikke lenge etter åpningsmålet økte Anthony Martial til 2–0. Franskmannen tok med seg ballen fra egen halvdel og lurte det som var av Fulham-forsvarere.

Med seieren er United på den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-spill.

– Den moderne fotballen er blitt sånn at topp fire er en av de store tingene. Det er mange kamper igjen, så vi må se fremover. Liverpool er motstander i neste ligakamp. Vi må sørge for at vi blir værende blant de fire beste.