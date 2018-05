Ranheims eventyr fortsetter - rystet Rosenborg på Lerkendal

Hall of Fame får fast plass på Rockheim

Saken oppdateres.

ROSENBORG - RANHEIM 1–1

Yann-Erik de Lanlay sendte Rosenborg i føringen, men så skjedde det som har skjedd ofte denne sesongen. RBK mistet initiativet i kampen, Ranheim sa hjertelig takk.

Slik gikk det til at Mads Reginiussen sørget for at Ranheim tok poeng mot det som i utgangspunktet skulle være overmakten.

Og det til applaus fra svært mange av de 21.000 tilskuerne som hadde kommet til Lerkendal for å se byderbyet mellom Rosenborg og Ranheim lørdag kveld.

RBK ut i hundre

Før minuttet var spilt måtte Christian Eggen Rismark ut i full strekk for å blokkere et skudd fra Mike Jensen, og tonen var satt.

Rosenborg-spillerne hadde nemlig ingen planer om å gi noe som helst ved dørene i åpningsminuttene av byderbyet på Lerkendal, og styrte kampen fra start.

Alexander Søderlund hadde helt tydelig i oppgave å ligge tett på Eggen Rismark, slik at bortelaget ikke skulle få spille seg ut slik de ønsket, og lyktes forholdsvis OK med det i starten.

Sjansemessig, derimot, tok det litt tid før det ble skikkelig farlig foran Ranheim-keeper Even Barli. Men etter kvarteret gikk det et skikkelig sus gjennom de godt og vel 20.000 på tribunene.

Ranheim fikk ikke klarert et RBK-innlegg, og Anders Konradsen pirket ballen videre til Nicklas Bendtner, som sto helt alene bak i feltet.

Dansken fikk god tid til å både lade og sikte, men skrudde ballen like utenfor den borterste stolpen.

Stygg takling

Om det har vært snilt i dagene før kamp, var silkehanskene lagt igjen i garderoben da kampen startet. Begge lag la lite imellom i taklingene, men det var Michael Karlsen som var førstemann til virkelig å gå over streken like før tjue minutter var spilt. Han forsøkte å legge press på Even Hovland, men i stedet for å stoppe RBK-stopperen på lovlig vis traff Karlsen Hovlands stamfot med en stygg stempling.

Det gule kortet var fullt fortjent, og taklingen fikk Kjernen til å ta frem noen av ukvemsordene de har lært seg opp gjennom årene.

Ranheim fikk til lite eget spill den første halvtimen, og Daniel Kvandes frispark fra langt hold da 31 minutter var spilt var lagets største mulighet til da.

Ranheim med på notene

Men bortelaget kom mer med i kampen det siste kvarteret av den første omgangen, og var ikke redd for å pøse på med mange mann fremover når muligheten bød seg.

Stopperduoen Eggen Rismark og Kvande fikk mer tid og rom til å ta med seg ballen, og hjemmelaget maktet ikke holde oppe aggresjonen fra tidligere i omgangen. Tre minutter før pause kunne de da også fått seg en skikkelig kalddusj, da ballen havnet hos Riksvold til høyre i Rosenborgs sekstenmeter. Han skar inn og fikk avsluttet fra skrått hold, men André Hansen fikk slått kulen unna.

To minutter senere var Rosenborg nære ledelsen, men Mike Jensen fikk ikke hodet ordentlig på innlegget fra Yann-Erik de Lanlay, som kom inn for Anders Konradsen etter halvtimen, og dermed endte de første 45 minuttene på Lerkendal målløse.

De Lanlay-skudd

De Lanlay kunne gjort noe med det tidlig i den andre omgangen. Skuddet fra distanse gikk via Eirik Valla Dønnem, og kunne satt Barli ut av spill. Men Ranheims sisteskanse fulgte med, og fikk slått ballen til corner.

Få minutter senere var Bendtner virkelig nære. Jensen fikk lagt inn, og landsmannen kom på fullt firsprang i feltet. Hodestøtet fra seks meter endte imidlertid over.

Det begynte å spille litt for Rosenborg offensivt, og da ti minutter nærmet seg fikk de betalt.

De Lanlay fikk ballen på rundt tjue meter og tok den med seg. Rogalendingen dro seg forbi to Ranheim-spillere før han fyrte løs. Ballen gikk via en fot, og gikk i en bue over en utspilt Barli. Rosenborg ledet 1-0, og det var fortjent.

Øyvind Storflor var nære ved å utligne etter timen. Innbytteren fikk ballen på skrått hold, men dunket til likevel. Hansen fikk parert med foten, og det endte med en ny Ranheim-corner.

Applaus fra «halve stadion»

Som så mange ganger før denne sesongen slet Rosenborg med å holde trøkket oppe etter å ha gått i ledelsen, og Ranheim grep muligheten med begge hender.

Svein Maalens menn skapte flere nestensjanser, og tretten minutter før full tid fikk de belønningen da Kristoffer Løkberg fikk ballen til høyre i RBK-feltet.

Han la flott inn foran mål, der Mads Reginiussen hadde løpt seg helt fri. Altaværingen gikk helt uforstyrret opp og stanget ballen i nettet bak André Hansen - til applaus fra svært mange av de over 20.000 på tribunene.

Selv ikke etter det klarte Rosenborg å få til et skikkelig grep om kampen. Valla Dønnem holdt på å forære hjemmelaget en stor sjanse et par minutter før full tid - uten at de tok vare på den.

På overtid fikk Nicklas Bendtner ballen i nettet, men Søderlund ble korrekt avvinket for offside i forkant av scoringen.

Dermed endte det 1–1 mellom trondheimslagene på Lerkendal.