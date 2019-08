Hva vil bompengeforliket bety for Trøndelag? Dette svarer politikerne

Her er Bjørn Maars Johnsen på Lerkendal som RBK-spiller: – Dette blir bra!

Russisk rival snøt Klæbo for seieren i Toppidrettsveka

Her feirer RBK-helten målet som kan ha reddet nytt Europa-eventyr

Eirik scoret to: Dette mener han er Skarps verste fiende i opprykkskampen

For sjette gang i år avgjorde en innbytter for AaFK: – Er flinke til å bytte på riktig tidspunkt

Her feirer RBK-helten målet som kan ha reddet nytt Europa-eventyr

Saken oppdateres.

ROSENBORG - STABÆK 3–2:

62 minutter var spilt, Samuel Adegbenro rappet til seg ballen og brant til fra 18 meter. Skuddet var slettes ikke utagbart, men hardt nok til å overliste Marcus Sandberg.

Litt over en time etter at Birger Melings selvmål hadde skapt rynking på nesa på et glissent Lerkendal, var RBK igjen i rute til å kjempe om topp tre, Europa og kanskje også gull.

For når Eirik Horneland legger seg til å sove lørdag kveld, er det i visshet om at laget er to poeng bak bronseplassen som Odd innehar i øyeblikket.

Storkamp søndag

Skiensklubben spiller sin kamp i den 19. serierunden først søndag, men det er en kamp RBK-supporterne kan juble i uansett.

Odd skal nemlig til Molde og vinner Dag-Eilev Fagermos menn poeng i Romsdal, åpner det bare muligheten for gull.

Fikk du med deg denne? Her er Bjørn Maars Johnsen på Lerkendal som RBK-spiller: – Dette blir bra!

Rosenborg skal tirsdag kjempe om plass i Mesterligaen og er uansett sikret seks spennende høstkvelder i Europa League. Men også i hjemlig serie blir det spennende.

Svært spennende.

Før den 19. serierunden fullføres er altså RBK to poeng bak topp tre, som får Europa neste sesong. Fjerdeplassen får kun Europacup dersom en av topp tre vinner cupen. Skulle RBK svikte, er Odd laget trønderne må holde med.

Selvmål etter sju minutter

De er for øvrig to kamper fra cupfinale.

Etter sju minutter av lørdagens kamp mot Stabæk så det ut til at RBK, som en gang i tiden ble stiftet av nettopp supportere av Odd, måtte lete etter Odd-skjerfet sitt. For da var det lite som tydet på at de skulle bruke lørdagen til å spise på forspranget til de, Molde og Bodø/Glimt.

Sammy Skytte hadde akkurat headet like over på et farlig Stabæk-frispark da bortelaget kontret nådeløst.

Emil Bohinen satte i gang ti meter fra eget felt og Kasper Junker parkerte Tore Reginiussen og sendte ballen inn foran RBK-målet. Der hadde Ola Brynhildsen sneket seg foran Birger Meling, som kastet seg ned og brøt ballbanen.

Dessverre for venstrebacken forsvant ballen i nettmaskene, til selvmål og 0-1.

Bare tre minutter senere kunne David Akintola kvittert for vertene, da han luktet først på returen til Marcus Sandberg etter at Anders Konradsen hadde prøvd lykken. Stolpen sto i veien for at nigerianeren utlignet nærmest med en gang.

I krysset

Så roet det seg noe foran Stabæk-målet, selv om Rosenborg ofte var innom og sa hallo, uten å by på de store farlighetene.

Etter 27 minutter landet en kort corner fra Vegar Hedenstad på hodet til Akintola, som stusset bak i feltet. Der sto Alexander Søderlund helt alene og bredsidet ballen opp mot lengste kryss. Et glissent Lerkendal kunne juble for utligning.

Mens de siste minuttene før pause også forspilte seg ganske rolige, gikk RBK offensivt til verks etter pause og var raskt nær scoring før Adegbenro banket inn ledermålet etter en time.

Leste du denne? Hardt angrep mot Rosenborg i ny bok: Røper detaljer i Bendtners kontrakt

Sju minutter senere fikk innbytter Gjermund Åsen muligheten til å punktere da han avanserte med ball med mange rettvendte, sugne løp. Alternativene ble bare bensin for Åsen, som fikk Stabæk-forsvaret til å rygge og rygge. Midtbaneprofilen gikk for skudd og var nær drømmescoring. Publikum stønnet da de så hvor nær krysset den ballen var.

Straffespark på Lerkendal

I stedet fikk en annen innbytter hull i byllen. Even Hovland ble holdt i feltet og Tom Harald Hagen pekte på straffemerket.

Kvarteret før slutt sendte Pål André Helland Stabæk-keeperen til venstre og ballen til høyre. 3-1.

Jobben var derimot ikke helt gjort, for Junker reduserte åtte minutter før slutt og skapte kaos på Lerkendal. Heldigvis for trønderne rodde man i land tre ålreite poeng.

Slik at alt kan handle om Mesterligaen igjen. Og ikke om Rosenborg faktisk ikke skal være med i Europa neste år. For der må de være.