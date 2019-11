Her fortsetter et snart 800 dager langt RBK-mareritt

To søstre bak gründerbedrift som viser at bærekraft er lønnsomt

Saken oppdateres.

ROSENBORG - LASK 1–2

Med Tore Reginiussen og Alexander Søderlund på benken og Pål André Helland hjemme med sykdom, var det et Rosenborg som jaktet sin første gruppespillseier på 792 dager.

Det var også et Rosenborg som skulle forsøke å unngå en tangering av Apollon Limassols 15 kamper lange rekordrekke med gruppespillkamper uten tre poeng i Europaligaen.

28. september 2017 slo Rosenborg makedonske Vardar 3–1 på Lerkendal. De påfølgende 14 kampene i Europaligaen har gitt tre uavgjorte og elleve tap.

Nå er rekken 0–3–12.

En stor keeperbrøler av André Hansen før pause, og sløvt forsvarsspill av Vegar Eggen Hedenstad like etter hvilen, var alt Lask trengte for å sikre seieren på Lerkendal.

Trondsen-sjanse før kalddusj

Foran særdeles glisne Lerkendal-tribuner, ble det imidlertid servert fotball de fleste helst vil glemme i starten av kampen.

Helt til Anders Trondsen og Samuel Adegbenro kombinerte på strålende vis da kvarteret var spilt. Etter et lite veggspill, var Trondsen gjennom i feltet. Alene med Lask-keeper Alexander Schlager, satte imidlertid indreløper ballen rett på keeper.

Men det som skulle vekke litt liv i hjemmelaget, ble imidlertid avløst av en skikkelig kalddusj. Og en solid keepertabbe av André Hansen.

Etter knappe 20 minutter fikk Lask corner fra venstre. Bortelagets Thomas Goiginger slo en innoverskrudd corner, som snek seg direkte i mål ved fremste stolpe. Hansen klarte ikke flytte seg over raskt nok, og maktet kun å slå ballen opp i nettaket.

0-1.

Og bortelaget fikk kampen inn i et spor de var meget komfortable med.

Vakkert angrep

For dem handlet det om viktige tre poeng i kampen om avansement fra gruppespillet. Og Lask opptrådte deretter i etterkant av scoringen.

Minutter før pause var østerrikerne farlig frempå ved tre anledninger på kort tid, og Rosenborg maktet ikke sette gjestene under press.

Ikke før minuttet gjensto av første omgang. Et vedvarende Rosenborg-angrep havnet hos Vegar Eggen Hedenstad ved dødlinjen. Han kippet ballen inn foran kassen, og der var Bjørn Maars Johnsen høyest. Leiespissen fikk hodet på kulen, og satte den i buret til 1-1.

Etter dagens flotteste RBK-angrep.

Andre omgang startet som den første. Tam og sjansefattig.

Men så kom bortelaget til innlegg fra høyresiden. Ballen gikk over både Hovland og Valsvik i RBK-feltet, mens Hedenstad ikke klarte å følge Dominik Frieser, som hadde lurt seg fri i feltet. Kanten fikk heade fullstendig upresset, og selv om keeper Hansen fikk en hånd på ballen, klarte han ikke hindre at ballen spratt i nettet til ny ledelse for bortelaget.

Krevde ungguttene på banen

Der og da, etter 56 minutter satte en - for dagen - fåtallig kjernentribune i gang et krav til Eirik Horneland om å få ungguttene på banen.

På benken satt Mikael Tørset Johnsen, Erik Botheim og Emil Konradsen Ceide.

Og drøye fem minutter senere gjorde i hvert fall Botheim seg klar for å komme inn. Samtidig satte Horneland også inn Gjermund Åsen. Ut gikk Maars Johnsen og Samuel Adegbenro.

Kvarteret før full tid kom også Tørset Johnsen inn for Marius Lundemo.

Byttene påvirket ikke spilelt nevneverdig. Rosenborg slet med å få til angrepsspill som truet bortelaget

I stedet var det Lask som komfortabelt kunne styre inn til 2–1-seier på Lerkendal.

Dermed står RBK uten poeng etter fem kamper i Europaligaen denne sesongen, og rekken uten seier i samme turnering er blitt 15 kamper lang.