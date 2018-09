Politiet brukte spesiell metode for å spore dobbeltdrapssiktet

For halvannet år siden fikk Monica Thoresen en vill idé. Nå har hun kunder på venteliste

Disse elleve skal sjokkere skottene på Celtic Park: De Lanlay og Djenic starter for RBK

33 sjåfører fikk bot for mobilbruk i Ila

Vil selge kjøpesentre for over 2 mrd. kroner

Her knuser Celtic-innbytteren RBKs håp om poeng

- Vi må se hva vi gjør feil, for det har skjedd for ofte

Elin Sørum og Trondheims-Ørn ble for sterke for Fløya J19

Disse elleve skal sjokkere skottene på Celtic Park: De Lanlay og Denic starter for RBK

Rotet bort poeng helt mot slutten: - Vi må se hva vi gjør feil, for det har skjedd for ofte

Her knuser Celtic-innbytteren RBKs håp om poeng

- Vi må se hva vi gjør feil, for det har skjedd for ofte

Saken oppdateres.

Celtic-Rosenborg 1–0

GLASGOW: RBK gjestet Celtic Park i håp om å få med seg poeng hjem i bagasjen til Trondheim i den første kampen i gruppespillet i Europaligaen.

Det håpet så lenge ut til å bli en realitet, helt til det 87. minutt. Dedryck Boyata la ballen inn i feltet, og der ventet målsniken Leigh Griffiths. Skotten traff ballen med et perfekt hodestøt, og sendte Celtic-fansen til himmels.

RBK – som ikke hadde skapt en eneste sjanse gjennom hele kampen – hadde ingenting å svare med. Dermed endte det 1–0 til hjemmelaget på Celtic Park.

Men RBK åpnet – faktisk – kampen best. Først skaffet Djordje Denic RBK en corner innen minuttet var spilt, før Alexander Søderlund ble spilt gjennom i bakrom et par minutter senere. Men Celtic-keeper Craig Gordon var våken, og løp ut av boksen og fikk klarert ballen før det ble en farlig situasjon for hjemmelaget.

Farlig balltap av Reginiussen

Den skotske storheten lot seg ikke pille på nesen av RBK. Anført av Scott Brown tok de over kampen. RBK skjøt ballen til innkast og mistet den enkelt, noe som var svært populært hos hjemmefansen.

RBK hadde svært god kontroll bakover i åpningsminuttene foran 50.000 «gale» skotter, men etter 12 minutter kunne det gått ordentlig galt.

Mike Jensen spilte ballen bakover til Tore Reginiussen. Altaværingen prøvde å ta med seg kula framover, men mistet den på midtbanen til Brown. Skotten sendte av gårde en gjennombruddspasning til Odsonne Édouard, men franskmannen løp i offside.

Straffe til RBK?

Men etter et kvarter spilt skjedde det en svært interessant situasjon. Jebali driblet vekk Mikael Lustig i Celtic-boksen, og ble tilsynelatende felt. Dommeren mente derimot at tunisieren kastet seg, og ga Jebali gult kort i etterkant. TV-bildene viste at det var en korrekt avgjørelse av pipeblåseren.

De grønnhvite hadde et svært lavt balltempo og ga RBK en enkel jobb med å forsvare seg, utenom ved enkelte anledninger på kontringer. Faktisk var RBK det farligste laget etter de første 20 minuttene. Det var i grunn en slags stillhet å spore blant hjemmefansen, sett bort fra den harde kjernen av Celtic-fansen i hjørnet.

Dobbeltsjanse til Celtic

Men så satte Celtic opp farten. Tom Rogic løp fra alt av RBK-spillere, før han tredde igjennom Edouard. Spissen som senket RBK i Champions League-kvaliken gikk for skudd på førstetouchen, men skjøt – heldigvis for RBK – over målet til André Hansen.

Det var Brendan Rodgers menn som var mest på hugget i andre halvdel av 1. omgang. Hjemmelaget presset fram flere cornere, uten at de resulterte i noen scoringer.

Men fem minutter før pause smalt det – nesten.

Først banket Rogic til fra rundt 20 meter. Hansen hadde god utsikt til skuddet og fikk slått det til siden. Der ventet Edouard på returen, men RBK-keeperen spratt raskt opp og fikk slått den til corner via stolpen.

Rett før pause måtte Konradsen kaste inn håndkleet. Han fikk en smell på midtbanen og tok telling i midtsirkelen. Til slutt gikk han av banen til fordel for Marius Lundemo.

Alt i alt var 1. omgang en svært jevnspilt affære, der begge lag tok få sjanser framover i banen. Samtidig klarte RBK å beholde kula i store deler av omgangen, som hang i tauene minuttene før pause.

Celtic på hugget

Hjemmelaget var klart giftigst i starten av 2. omgang. Lundemo mistet ballen, og plutselig var Celtic tre mot to på RBKs halvdel. Rogic var svært ubesluttsom med ballen i beina, før han klinket ballen mot mål. Hansen hadde full kontroll på forsøket.

Skottene presset og presset, men Even Hovland og RBK-forsvaret stanget unna. Celtic-supporterne hadde gått fra å være frustrert til å bli fly forbannet på eget lag.

Om det var grunnen til at Rodgers tok grep, vites ikke, men to bytter ble utført: Rogic og Forrest ut, Michael Johnston og Scott Sinclair inn.

Sistnevnte var svært nære å sende hjemmelaget i ledelsen med et volleyforsøk. Skuddet gikk en liten meter utenfor.

Et kvarter før slutt jublet fansen for at lynraske spissen Leigh Griffiths ble byttet inn. 10 minutter senere ble skotten matchvinner med sin 1–0-scoring.