Her kommer Messi tilbake på jobb, men han får ikke spille fotball

Saken oppdateres.

Mens de i Frankrike har droppet resten av sesongen, er det fortsatt muligheter for at det blir spilt fotball i de fire andre store ligaene: Bundesliga, La Liga, Serie A og Premier League.

I Spania var det onsdag første dag tilbake på arbeidsplassen for en rekke spanske store stjerner. Fotografene hadde selvfølgelig tatt oppstilling utenfor treningsfeltene til både Real Madrid og Barcelona. Håpet var å fange inn fotballstjerner på vei på jobb.

De lykkes. Lionel Messi kom. Uten ansiktsmaske, ifølge den spanske sportsavisen Marca.com.

Griezmann med maske

Det samme gjorde Luiz Suarez. Mens Antoine Griezmann hadde på seg pustemaske av beste kvalitet. Avisen Marca har foretatt en relativt nøyaktig opptelling av hvem som kommer og går fra treningsfeltene til de store spanske klubbene. Det er stor sult på fotball i et land som i nesten to måneder har levd med portforbud og langt strengere restriksjoner enn Norge.

Nå var det ikke slik at stjernene kom for å trene. Dagen var det aller første skrittet på vei mot å få i gang seriespillet en gang i løpet av en ikke altfor fjern fremtid. Derfor var det koronatest som sto på programmet for Barcelona-stjernene denne dagen.

Fire tester og så full trening

Noe trening på feltet blir det ikke snakk om før resultatet av testene er klare. I første omgang blir det snakk om individuell trening. I neste uke kan det bli snakk om å trene i mindre grupper. Spillerne skal testes fire ganger før det blir snakk om at de kan få lov til å trene alle sammen.

Når de får lov til å spille kamper er ennå ikke avgjort, men spanske fotballedere har et klart mål om at det skal være mulig å avslutte sesongen i løpet av sommeren.

Tester for fullt

De andre europeiske ligaene jobber nå med forskjellige standarder for hvordan de kan få satt i gang fotballen på øverste nivå igjen. I Tyskland er de allerede i gang med å teste spillere. I Köln har to spillere og en fysioterapeut testet positivt på koronavirus. Onsdag vil det trolig komme en beslutning fra myndighetene som angir når Bundesliga kan starte opp igjen.

Det er snakk om både 16. mai og 21. mai. Men ifølge tyske medier er det lite trolig at det blir snakk om Bundesligafotball allerede neste helg. Den tyske ligaen har både et håp og et ønske om å være ferdig med seriespillet innen 1. juli. Det er datoen da en rekke kontrakter går ut både med spillerne, TV-selskapene og sponsorene.

I Italia er spillerne så vidt tilbake i trening, men det er ikke satt noen startdato for når det kan spilles kamper.

Nøytrale baner

I England blir det kontinuerlig diskutert muligheter for hvordan det skal være mulig å avslutte Premier League og Championship.

Stadig nye forslag kommer på bordet. Ett av dem er å spille kampene på nøytrale baner og hvor spillerne er isolerte fra resten av landet i perioden hvor det spilles fotball.

Det har også vært snakk om å spille kamper med korte tidsintervaller og å korte ned lengden på kampene.

Det er fortsatt svært usikkert når Premier League og helsemyndighetene mener at det kan være mulig å starte opp igjen.