Her ødelegges Manchester Uniteds julefeiring fem minutter på overtid

Her ødelegger Leicester-spilleren julefeiringen for Manchester United fem minutter på overtid

Saken oppdateres.

LEICESTER CITY - MANCHESTER UNITED 2–2

Det ble en høydramatisk slutt på lørdagskveldens siste Premier League-oppgjør. Juan Mata hadde scoret to mål og det så ut som om Manchester United skulle ta med seg alle poengene fra bortekampen mot Leicester.

Hjemmelaget tok ledelsen ved Jamie Vardy etter en snau halvtimes spill, men et kontrollert innsideskudd før pause og et frisparkmål etter hvilen fra Mata så ut til å redde tre poeng for José Mourinhos menn.

Leicester ble redusert til ti menn et drøyt kvarter før slutt, og det så ut som om det gikk mot en grei United-seier. Men fem minutter på overtid dukket midtstopper Harry Maguire opp i United-feltet og satte inn 2–2.

– Jeg vet ikke hvordan vi klarte å ikke vinne. Vi misbrukte store sjanser og ble straffet av at vi gjorde barnslige feil, sa Mourinho i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

– Jeg sa til spillerne ved pause, på stillingen 1–1, at dette var en kamp vi burde vunnet enkelt, men i siste sekund gjør vi en stor forsvarsfeil, sa Mourinho.

Uavgjortresultatet sørger for at den lyseblå delen av Manchester kan juble ekstra på lillejulaften. Manchester City slo Bournemouth 4–0 tidligere lørdag. Pep Guardiolas lag leder Premier League hele 13 poeng foran byrivalen på andreplass.

City har 55 poeng foran Uniteds 42 etter 19 kamper og halvspilt serie. Det er den største differansen mellom lag på første- og andreplass i engelsk toppdivisjon i historien, melder statistikkleverandøren Opta.

Leicester ligger på åttendeplass med 27 poeng.

– Mål i siste sekund, det er veldig stort for oss. De hadde sjanser til å drepe kampen, mens Kasper Schmeichel dro fram noen viktige redninger for oss, sa Maguire til Sky Sports.

– Det føles som en seier, men det er bare ett poeng mot et godt lag, la han til.

Mønsterkontring

Det skulle bli en kamp som Manchester United dominerte, men da bortelagets forsvarsspill sviktet et øyeblikk var det ikke veldig pussig at Leicester utnyttet muligheten til å score først. Etter 27 minutter tok hjemmelaget frem egenskapene vi husker fra sesongen de vant Premier League for to år siden - kontringer, fart og giftige avslutninger.

Nemanja Matic mistet ballen, noe som ga hjemmelaget mulighet til å spille en lang ball opp mot Riyad Mahrez. Algerieren befant seg helt alene mot Chris Smalling og ventet til akkurat riktig øyeblikk før han spilte fri en Jamie Vardy som kom sprintende bakfra. Vardy plasserte ballen bak David de Gea og hjemmelaget var i føringen.

Frisparkscoring

Det var likevel relativt fortjent da utligningen kom fem minutter før pause. Jesse Lingard la ballen til Juan Mata som kontrollert satte den i mål bak Kasper Schmeichel.

I starten av andre omgang kom en kjempesjanse til hver av lagene. Først Leicester, da Christian Fuchs avsluttet etter forarbeid av Mahrez, men United klarte å blokkere ballen. Like etter ble Anthony Martial spilt fri av Romelu Lukaku, men franskmannen blåste ballen over mål.

Et drøyt kvarter etter hvilen var kampen snudd. Manchester United fikk frispark like utenfor Leicester-feltet og Mata plasserte ballen vakkert over muren og i mål. Det var ingen direkte keepertabbe av Schmeichel, men den danske keeperen rakk ikke frem tidsnok til å redde skuddet.

Fadese for innbytter

United festet grepet om kampen, og Lingard satte ballen i stolpen etter 71 minutters spill. Leicester slapp med skrekken i den situasjonen, men få minuttter etterpå skulle det bli verre.

Daniel Amartey pådro seg sitt andre gule kort for kvelden da han taklet Marcus Rashford ute ved sidelinjen. Dommer Jon Moss var sikker i sin sak, og hjemmelaget måtte fullføre med ti mann.

Ekstra surt for Leicester-manager Claude Puel som måtte se Danny Simpson forlate banen med skade etter 57 minutter. Inn kom Amartey som altså klarte å pådra seg to gule kort på sine 16 minutter på banen.

United ville ha straffe da innbytter Rashford gikk ned i feltet ti minutter før slutt. Schmeichel så ut til å få en hånd på ballen, og dommer Moss vinket spillet videre.

Hjemmelagets Harry Maguire ville ha straffe like etterpå da Chris Smalling klatret på ham i en duell i United-feltet, men igjen lot Moss være å blåse.

Maguire skulle få sin revansje langt inn i overtiden. Et innlegg fra Marc Albrighton gikk over nesten hele United-feltet, men bak Chris Smalling dukket Leicester-stopperen opp og fikk ballen forbi David de Gea og i mål.

Dermed endte det 2–2 i lillejulaftens siste kamp i Premier League.