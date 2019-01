Her poserer Jebali for ny klubb

Saken oppdateres.

Rosenborg-profilen er ferdig på Lerkendal etter et halvt år.

Den siste tidens spekulasjoner om et klubbskifte for Issam Jebali (27), har nå kulminert i en overgfang til den saudi-arabiske klubben Al Wehda.

Søndag dukker det opp flere bilder i sosiale medier der tunisieren håndhilser på Al Wehdas visepresident Abdullah Khuqair.

Klubben holder til i Mekka, er nyopprykket, og ligger i øyeblikket på femteplass i ligaen.

– Vi har ingen kommentar til dette, svarer Trond Alstad, organisasjonssjef i Rosenborg til Adresseavisen.

Det kan bety at overgangen ennå formelt ikke er i orden. Det er imidlertid all grunn til å tro at det kun dreier seg om papirarbeid før Jebali kan debutere for sin nye klubb.

Tuniseren, som har spilt mange sesonger i Sverige, ble hentet til Lerkendal fra Elfsborg i fjor sommer for drøye ti millioner kroner.

Kantspilleren ble raskt en nøkkelspiller i høstsesongen da trønderne vant både ligaen og cupen.

Han var på RBK-trening fredag, men satte seg altså på flyet i retning Saudi-Arabia tidlig denne helgen.

Det er ikke kjent hva RBK får tilbake for Jebali i overgangssum.

Adresseavisen har foreløpig ikke lyktes i å komme i kontakt med sportslig leder Stig Inge Bjørnebye.