Her presenterer en ny RBK-helt seg: – Det der er fotballporno

Saken oppdateres.

Rosenborg 2–0 Vålerenga

Trygg/Lade, Steinkjer, Brattvåg, Odd, Vålerenga.

Rosenborg-toget ruller videre i full fart og har ikke planer om å stanse før endestasjonen på Ullevaal 2. desember. Nå er det bare én stasjon igjen før trønderne kan innta landskamparenaen og potensielt feire sitt tredje cupgull på fire år.

Onsdagens motstandere sto i veien for ny cupfinale i fjor, da laget fremdeles var i eufori etter Ajax-triumfen tre dager før. Derfor var nok laget ekstra revansjesugne før Vålerenga kom på besøk i kvartfinalen. Og som så mange ganger før viste Rosenborg hvor farlig et revansjesugent Rosenborg-lag kan være.

Etter 2-0-seier over Vålerenga venter enten semifinaleklare Start i neste runde. Eller så kan vinneren av morgendagens kvartfinaler Haugesund-Strømsgodset eller Lillestrøm-Bryne være motstander. Akkurat dét blir klart på fredag.

Frem til da kan Rosenborg-supporterne se tilbake på en komfortabelt, nærmest småkjedelig kvartfinale foran et søkkvått og glissent Lerkendal-publikum. Bare 6.579 tilskuere tok seg bryet med å betale rabatterte cuppriser og ta seg ut i den regnfulle onsdagskvelden i Trondheim. Heldigvis fikk de belønning for oppmøtet med et av sesongens C-moment. For da Dorde Denic skulle sende Rosenborg et steg nærmere cupfinalen med sitt aller første Rosenborg-mål, gjorde han det med verdighet.

VIF burde scoret

Alexander Søderlund og Mike Jensen behøvde bare to touch for å sette Vålerenga-forsvaret på vidt gap og ut av ingenting var serberen alene med Adam Larsen Kwarasey. Mens alle ventet på offsideflagget sprang nyervervelsen igjennom, og vippet ballen elegant, vakkert og iskaldt over den tidligere RBK-keeperen.

– Unnskyld uttrykket, men det der var fotballporno, kommenterte skadeplagede Pål André Helland til RBKTV i pausen.

Da var det gått 15 minutter av revansjekampen på Lerkendal og Vålerenga hadde akkurat misbrukt en stor mulighet på å ta ledelsen. Alex Gersbach erstattet en skadet Birger Meling allerede etter tre (!) minutter og innbytterpulsen kom fort da Amin Nouri tok RBKs venstreside fullstendig på senga etter 12 minutter. Vålerengas kantspiller fikk fritt spillerom til å se og sikte på Felix Myhre som har plassert seg fint inne i boksen.

Dessverre for VIF glemte han å ta av seg tursekken og skuddet truet VIP-en på Adressa-tribunen mer han truet målet til André Hansen.

Etter 1-0-målet koste Rosenborg seg i Vålerengas bakrom.

Serbecics strøkne fot

Først kunne Jensen fått en ny målgivende da han sendte Issam Jebali på sprang etter halvtimen. Mindre iskald var helten fra forrige Vålerenga-møte for ti dager siden, da han fra skrå vinkel satte ballen utenfor målet til Kwarasey.

To minutter senere sendte Marius Lundemo sender en flott stikker mot Søderlund som rundet Kwarasey på 16 meter, uten å få kontroll på ballen.

I mellomtiden hadde Sam Johnson hatt et mål annullert etter en retur på et skudd fra Chidera Ejuke, men Rosenborg hadde brukbar kontroll på det som kom.

I fjor røk altså RBK ut av kvartfinalen mot nettopp Vålerenga etter å ha ledet 1–0. Ni minutter ut i andre omgang forsvant de realistiske mulighetene for gjentakelse av historien, da midtstoppervikar Besim Serbecic (!) åpnet Vålerenga-forsvaret med en flott stikker mot Vegar Eggen Hedenstad. Høyrebacken satte på turboen, trakk ned mot dødlinja og spilte Søderlund på blankt mål. Spissen kunne ikke bomme.

Mesterlige Kwarasey-redninger

Det vil si, bomme gjorde han på en tilsvarende mulighet minutter senere, da Jensen igjen ville vise frem pasningsfoten. Med en flott crosser fikk Søderlund muligheten til å bli tomålsscorer fra kloss hold, men skuddet gikk rett på Kwarasey, som mesterlig reddet skuddet fra RBK-toppscoreren.

Etter det skjedde det lite. Innbytterne Jonathan Levi og Matthías Vilhjálmsson tre minutter før slutt, da førstnevnte pirket igjennom sistnevnte, men igjen sto Kwarasey i veien. Rosenborgs kvartfinalehelt fra straffekonken mot Tromsø i 2016 sto godt, men kunne ikke hindre 2-0-tap mot Rosenborg.

Og nok en semifinale for Rosenborg.