Her reddes Vålerenga av dommerens kjempetabbe. Molde-spillerne reagerte med forbauselse og sinne.

Saken oppdateres.

Vålerenga-Molde 0–0

VALLE: Det var spilt en time da Eirik Hestad plutselig ble spilt alene gjennom. Kun Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey sto mellom Molde-spilleren og målet.

Hestad spilte ballen forbi den utrusende målvakten, men ble felt da han var på vei forbi.

Umiddelbart så det ut som et soleklart straffespark, og det viste også TV-reprisene. Det var ingen tvil om at det var kontakt.

Men i stedet for å gi Molde straffespark, fisket dommer Dag Vidar Hafsås det gule kortet opp fra lommen. Det ble gitt til Hestad – for filming.

Ansiktsuttrykkene til Hestad og lagkameratene fortalte at de knapt kunne tro hva som akkurat hadde skjedd.

Ble forbannet

Da Hestad ble byttet ut rett før slutt, var han tydelig forbannet. Han skjelte ut fjerdedommeren på vei ut av banen.

– Frustrasjonen er til å forstå, meldte Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre.

Etter kampen samlet flere forbausede Molde-spillere seg rundt dommerne.

– Det er enkelt og greit straffe. Det er synd for guttene som jobber syv ganger i uken, sier Hestad selv til Eurosport.

Hestad: Blir felt av ryktet mitt

Det ble oppmerksomhet rundt Hestad da han falt lett i kampen mot Rosennborg tidligere i sesongen. Spilleren mener at han har et rykte på seg for å falle lett, og at det var det som ble utslagsgivende.

– Hafsås er en bra dommer, men i dag bommet han på den der. Det som er litt synd, er at han kanskje tenker at jeg er en spiller som faller lett, og så skal han straffe meg for det, selv om det er soleklart at jeg blir tatt, sier Hestad.

– Jeg trenger sikkert ikke å si så mye. Det er straffespark. Spillerne sitter i garderoben og er forbannet, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær.

– Han er en av de beste dommerne i Norge, så jeg skal ikke stå her og si at han ikke kan få gjøre feil. Men det er surt, sier han videre.

Ekspertene var samstemte i at Molde ble snytt.

– Det var svakt dømt. Det burde vært straffe til Molde og rødt kort til Vålerenga, vurderer Kjetil Rekdal i studio etter kampen.

Mange sjanser

I en severdig førsteomgang styrte Vålerenga det meste av spillet i lange perioder, men gjestene fra Molde var farlige på sine kontringer.

Chidera Ejuke var nære ved å sende vertskapet i ledelse etter åtte minutter. Men ballen curlet noen få centimeter utenfor lengste stolpe på avslutningen fra 20 meter.

Molde gikk rett i angrep og var enda nærmere mål sekunder senere. Avslutningen fra Fredrik Brustad gikk i tverrligger og ned.

Minutter senere skjøt Mattias Moström over fra god scoringsposisjon midt i feltet.

Etter 19 minutter fikk Vålerengas Ivan Näsberg ballen på bakre stolpe. Men avslutningen gikk over mål.

I første halvdel gnistret det på Valle i en intens kamp med hølyt tempo og tøffe dueller.

Men omgangen manglet en vesentlig ting: mål.

I annen omgang ble Molde snytt for et soleklart straffespark. Begge lag hadde store muligheter til å avgjøre, men kampen endte målløst.