Her sender han RBK videre i Champions League-kvaliken: – Han har tatt seg selv i nakken!

Rosenborg – BATE Borisov (Hviterussland) 2-0 (sammenlagt 3-2)

Han varmet opp mens lagkameratene sløste. David Akintola misset på alle sjansers mor, mens Bate-keeper Anton Chichkan reddet Alexander Søderlunds smarte heading på streken. Akkurat da kledde han på seg.

Pål André Helland.

Høyrekanten som har vært iskald, slitt med tillit og fotballmessig vært langt nede denne våren. Hemnværingen våknet til mesterligakvaliken mot Linfield og satte umiddelbart fyr på Lerkendal.

Søderlund ble holdt i feltet av en annen norsk innbytter, Bates Emil Jonassen. Kampens italienske kampleder, Marco Di Bello (89 kamper i Serie A), pekte på straffemerket. Helland steppet opp, ventet et minutt.

Kanskje stinket det miss av all sjansesløseriet, men Helland banket ballen opp i venstre hjørne og forårsaket årets høyeste jubelrop på Lerkendal.

– Kjempestraffe, utbrøt Adressas fotballekspert og RBK-legende Bent Skammelsrud.

Som hadde sitt å si om forvandlingen. For det var ikke bare straffemålet som varmet Lerkendal-publikumet. Et godt besøkt Lerkendal fikk se Helland utfordre, skyte og leke seg med selvtillit igjen.

Fra middelmådighet til drømmer

– Han har tatt seg selv i nakken og blitt en god Pål igjen, sier Skammelsrud om utviklingen til den munnrappe høyrekanten.

Rosenborg var videre. Foreløpig.

Takket være Anders Konradsens viktige bortemål i Hviterussland. Men det var lenge igjen. Og folk husket effektiviteten til Bate borte i Øst-Europa. Og det var ikke bare skrevet i stjernene at dette skulle bli RBKs kveld.

Men da Helland bød opp til dans med fem minutter igjen, la an til skudd og banket inn 2–0 via Søderlund. Birger Meling vant duellen i forkant og angrepsduoen kunne flott legge en tung vår bak seg. For det er ikke bare Helland og Søderlund som var forvandlet.

Drømmene om Europa er nemlig tilbake på Lerkendal.

De drømmene ble forsterket av en fin trekning i neste runde av Mesterligaen, der vinneren av AIK og Maribor kom opp av hatten. På få uker hadde middelmådighet og cupexit blitt snudd til drøm om playoff til Mesterligaen og et sikret gruppespill i minst Europa League denne høsten.

Gode muligheter

Men drømmene kunne fått seg en ordentlig trøkk etter fem minutter. Bate-spillerne vant tilsynelatende duellene i Rosenborg-boksen og Maksim Skavysh headet ballen i åpent mål.

Heldigvis vinket linjemannen og det viktige bortemålet til Bate ble annullert for en dytt.

Rosenborg var for alvor med i kampen, men det skulle ta nesten en halvtime før de store sjansene kom. David Akintola avanserte med ball og hadde pasningsmuligheter da han selv banket til fra 17 meter. Over.

Så skulle Reginiussen nesten ta med seg en nydelig målgivende da RBK brøt en potensiell kontring og altaværingen sendte ballen hardt inn i feltet. Søderlunds hockey-styring gikk derimot rett på Bate-keeper Anton Chichkan.

Og minutter senere hadde både Bate-ving Jasse Tuominen og RBK-kaptein Mike Jensen levert gode muligheter. På åtte minutter levde kampen på Lerkendal og Kjernen laget elektrisk stemning på et stadion som ikke akkurat har vært bortskjemt med den slags denne sesongen.

– Kan ikke gå an!

Rosenborg var for alvor med, men det luktet ikke avansement da sjansesløseriet for alvor startet.

54 minutter var passert da Samuel Adegbenro utfordret på venstresiden. Minnene fra de magiske minuttene mot Ajax, Adegbenros forrige kvalikminutter på Lerkendal, gikk nok vagt gjennom publikumet idet nigerianeren danset seg ned mot dødlinja og slo inn foran mål.

Der lå en annen nigerianer og luktet. David Akintola har i sin RBK-karriere hatt en tendens til å lukte der innleggene havner. Dessverre for Akintola, Rosenborg, Lerkendal og Trøndelag gikk avslutningen himmelhøyt over mål.

– Det kan ikke gå an, utbrøt Adresseavisens TV-kommentator Ole Kristian Sagbakken flere ganger før reprisene viste at innlegget så vidt traff en gulkledd spiller og ga ballen en ørliten retningsforandring som satte ut Akintola.

– Kan ikke misbruke slike

– Det er klart det skal være mål, men den er borti en og spretter opp litt. Jeg skjønner hvorfor han bommer, men man får ingen større sjanse, sa Skammelsrud.

Tolv minutter senere fortsatte kantene, med Adegebenro i spissen, å gjøre Bate-backene svimle.

Etter å ha dratt av Aleksandar Filipovic sendte han et strøkent innlegg inn til Søderlund, som hadde plassert seg godt på bakre stolpe. Like flott headet spissen mot motsatt hjørne, men Anton Chichkan fikk akkurat det nødvendige touchet for å berge Bate. Igjen.

– Har du sett på maken. Herregud, for en sjanse. Man kan ikke misbruke slike i Europa, fortsatte Sagbakken om RBKs sjansesløseri.

– Kan kjempe om Champions League

Men så. Inn med Pål André Helland. Mannen som skal utfordre, showe og komme med sleivete kommentarer i media. Ikke sitte på benken når Rosenborg spiller fotball.

Rosenborg er videre i Europa. Det lukter gruppespill.

– I dag har Rosenborg vist at de kan kjempe om Champions League, hevder Skammelsrud.