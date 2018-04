Her skulle det spilles toppseriekamp lørdag: – Jeg har aldri sett maken til bane

Bekymret for at ungdom tror det er fritt frem i Thailand

Saken oppdateres.

Toppdivisjonskampen mellom Kolbotn og Lyn skulle etter planen spilles på Sofiemyr stadion klokken 15 lørdag, men rett før kampstart bestemte dommer Malin Frantzen Øiseth å avlyse kampen.

– Baneforholdene gjorde at sikkerheten til spillerne ikke var til stede. Det kunne vært fare for skader, spesielt i ett område foran målet. Det var ikke forsvarlig å spille kamp der, sier dommer Øiseth lørdag.

Hun forteller at det ble igangsatt tiltak for å utbedre skadene da dommerteamet kom til stadion, men at tiltakene ikke bedret sikkerheten til spillerne i stor grad.

Sand foran målstreken

Bilder viser at et stort område foran det ene målet ble dekket med sand før oppvarmingen startet. Daglig leder i Kolbotn Fotball kvinner, Einar Engedahl, sier at sanden skulle dekke et område hvor det ble lagt gress i fjor. Gresset hadde ikke festet seg godt nok, og det var derfor fare for at spillere kunne hekte seg fast.

Lagleder Ingvar Graffer i Lyn damer elite støtter dommeren i at kampen skulle avlyses. Laget hans kom til oppvarming og visste lite om banens tilstand.

– Jeg vet ikke om jeg skulle le eller grine. Det er 2018, Toppserien og så kommer man til en slik bane. Jeg har sett grusbaner som er bedre enn det. Jeg har ikke sett maken til bane, sier Graffer.

Som dommeren peker han på området foran det ene målet som den verste delen av banen.

– Med tanke på hvordan det så ut inne i femmeteren støtter jeg avlysningen. Det hadde vært enkelt å få et overtråkk eller ankelskade. Det kunne selvfølgelig ha gått bra, men jeg synes produktet fortjener bedre, sier Graffer.

Venter på ny dato

Lyn reiste heller tilbake til Kringsjå for en treningsøkt i stedet for kampen. Nå må de vente på at forbundet setter ny dato for kampen.

– Det er synd, det er ikke en ønskesituasjon for noen av lagene. De har allerede en utsatt kamp som må plasseres. Heldigvis er begge de utsatte kampene mot Oslo-lag, så det blir ikke så stor reisebelastning. men det blir jo en spillebelastning som ikke er gunstig med midtukekamp, sier Graffer, og legger til:

– Det er ikke oss det er mest synd på. Vi skal dit en gang i året, mens Kolbotn må spille der annenhver helg, sier han.

Mener kampen kunne blitt spilt

Einar Engedahl i Kolbotn er skuffet over at kampen ble avlyst, og mener at kampen godt kunne blitt spilt som planlagt.

– Vi er ikke fornøyd. Selv om det var inne i femmeteren var det et relativt lite område, og vi mente at vi kunne gjort noen tiltak for å få gjennomføre kampen. Men vi respekterer selvsagt avgjørelsen. Vi hadde et sterkt ønske om å få gjennomført kampen, og vi mener at det var forsvarlig å spille, sier han.

Han innrømmer at banen er preget av at det har vært en hard vinter. Gressbanen er gammel, og er blitt tørr og hard. Den eies og driftes av Oppegård kommune, og klubben har ytret et ønske om å få bygge ut en kunstgressbane.

– Det er beklagelig, det er ikke noe tvil om at vi som klubb er fortvilet. Vi har fortsatt en sterk målsetning om å markere oss i toppen av norsk kvinnefotball, så det er en krevende situasjon, sier Engedahl.

Han mener likevel at det hadde vært trygt å spille kampen, selv han gjerne hadde sett at de hadde fått en ny bane.

– Det er absolutt ikke verdig norsk toppfotball, sier Engedahl.

– Gjorde det vi kunne

Per Kristiansen, driftsleder for park- og uteanlegg i Oppegård kommune, er overrasket over at kampen ble avlyst.

– Vi mener at vi har gjort det vi kunne for å få banen kampklar, men med så sen vår ga vi beskjed om at de to første kampene i år kom til å bli et problem. Banemesteren mente at banen var forsvarlig, men dommeren er i sin fulle rett til å utsette kampen, det må vi bare forholde oss til, sier han.

Allerede neste helg skal Kolbotn ønske serieleder LSK Kvinner velkommen til Sofiemyr. Engedahl har allerede vært i uformell kontakt med kommunen, og har god tro på at banen skal bli godkjent når dommertrioen er på plass neste lørdag.

– Nå begynner det å bli varmere, så mye vil skje. Jeg vil bli svært overrasket om banen ikke blir klar til neste kamp. Vi skal gjøre alt i vår makt, sier Kristiansen.