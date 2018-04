Her sørger superspissene for RBK-ro med målfest

Saken oppdateres.

Rosenborg - Molde 4–0 (2–0)

Før søndagens oppgjør på Lerkendal sto RBK uten seier i serien og med kun to poeng takket være to uavgjortkamper. Gjestene fra Molde var ubeseiret, men Ole Gunnar Solskjærs menn ville likevel ikke være med på at de var favoritter. Og det ble tidlig klart at Molde møtte et revansjesugent RBK denne søndagskvelden.

Før avspark ga RBK-trener Kåre Ingebrigtsen klar beskjed til Lerkendal-publikummet: - Vi skal trøkke til. Vi har veldig lyst til å vise oss fram. Vi skal lage en festkveld.

Vellykket Kåre-grep

Mot Molde ville Ingebrigtsen ha mer trøkk i Moldes 16-meter. Dermed ga han sin danske spiss selskap av Alexander Søderlund i RBK-angrepet. Pål Andre Helland og Birger Meling skulle sørge for innleggene. Trenerens tydelige taktiske grep betalte seg:

Etter drøye 17 minutter kom innlegget fra Pål André Helland. Det presise innlegget ble slått bakre stolpe der Nicklas Bendtner headet ballen i høyre hjørne. På de tre første seriekampene hadde ikke fjorårets toppscorer i eliteserien ikke kommet til en eneste avslutning på mål. Nå kunne Lerkendal-publikummet juble for danskens vakre heading som Andreas Linde i Molde-målet var sjanseløs på å redde.

Dermed fikk hjemmelaget betalt for å ha vært det førende laget i kampes åpningsminutter. RBK gikk inn duellene med kraft og besluttsomhet, og ga ikke Molde-spillerne fred ute på matta. Gjestene på sin satte André Hansen i RBK-målet på overkommelige prøver, i all hovedsak etter situasjoner på dødball.

Våken Søderlund

Hjemmelaget var det giftigste på Lerkendal, og Ingebrigtsens menn fikk betalt for å kjempe. I det 29. minuttet snappet en våken Alexander Søderlund Molde-back Kristoffer Haugens svake tilbakespill til egen keeper. Og i sin første kamp fra start for RBK etter overgangen fra St. Étienne, satte han ballen enkelt i mål.

RBK gikk til pause med 2-0-ledelse og fikk velfortjent applaus på vei til garderoben. Hadde marginene vært på deres side, kunne ledelsen vært den dobbelte. RBK fikk nemlig to mål annullert i den første omgangen.

RBK åpnet andreomgangen med samme trøkk som de viste i de første 45 minuttene. Omgangen var bare fem minutter gammel da Alexander Søderlund var nær ved å score sitt andre mål for kvelden. Han ble spilt fri av Nicklas Bendtner, men avslutningen ble slått til corner av Molde-målvakt Linde.

Corneren ble slått av Vegar Eggen Hedenstad, og innlegget ble headet i mål av Anders Ågnes Konradsen som fant en luke på nærmeste stolpe.

Klappet av banen

Etter 3-0-målet kunne hjemmelaget rolig kontrollert den siste halvtimen av kampen til en komfortabel seier. Men i stedet for å legge seg bakpå, jaget de nok et mål. I det 68.minuttet viste Hedenstad innleggsfoten sin igjen, og en godt plassert Nicklas Bendtner fikk god tid til å score sitt andre, og RBKs fjerde mål for kvelden.

Med seieren har Rosenborg fem poeng etter fire kamper og gjør et byks opp på tabellen. Nå ligger de på sjuendeplass, fire poeng bak serieleder Molde.

NB! Drøye ti minutter før slutt, gikk Nicklas Bendtner av banen til stående applaus. Inn kom Rafik Zekhnini som fikk sin debut i RBK-trøya.