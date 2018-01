Her spytter Premier League-stjernen på motspilleren

Her er den neste utfordringen som venter håndballgutta

Saken oppdateres.

Wigan-West Ham 2–0

West Ham-stjernen Arthur Masuaku risikerer lang utestengelse etter at han reagerte på Wigan-spiller Nick Powells tøffe takling.

Hendelsen skjedde fem minutter etter pause i FA-cupkampen. Powell gikk hardt inn i Masuaku med skulderen først. TV-bildene viste så at venstrebacken sendte av gårde en solid spyttklyse etter Powell.

Situasjonen førte til at spillerne flokket seg rundt de to involverte. Dommeren tenkte ikke to ganger, og tok opp det røde kortet og viste det til Masuaku.

Britiske BT sin kommentator Dean Saunders reagerte kraftig på hendelsen.

– Han spyttet, og det er utilgivelig. For å være helt ærlig vil jeg heller bli slått i ansiktet enn å bli spyttet på. Det er ekkelt, det han gjorde. Rett bak ham satt en ballhenter som sikkert tenkte «Det er slik man oppfører seg på en fotballbane», sa han, ifølge The Sun.

FA slår hardt ned på spytting, så West Ham-spilleren kan trolig vente seg flere kampers karantene.

Og med ti mann ble det før tøft for West Ham på bortebane. De tapte til slutt 2–0, etter to mål av nordiren Will Grigg.