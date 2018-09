Her stopper Søderlund 717 minutters måltørke

Didrik (16) ofrer alt for å bli best: – Det er verdt det

ROSENBORG - SARPSBORG 3–1

LERKENDAL: Brann spilte bare 1–1 hjemme mot bunnlaget Sandefjord tidligere søndag kveld.

Dermed kunne Rosenborg øke forspranget på toppen av tabellen til fire poeng med seier over Sarpsborg hjemme på Lerkendal.

Og trønderne klarte brasene etter en svært tung kamp hjemme mot Sarpsborg, som ledet til pause mot et svakt hjemmelag.

Jonathan Levi, Alexander Søderlund og Yann-Erik de Lanlay scoret målene som sikret 3–1-seier og solid avstand til Brann med sju seriekamper igjen.

Seieren smakte ekstra godt for Søderlund, som scoret sitt sjuende seriemål for sesongen, spissens første seriescoring siden 27. mai!

Sarpsborg scoret først

Kald vind, regn og iskaldt trøndervær var rammen rundt kampen mellom serielederen og et Sarpsborg-lag som har falt nedover på tabellen de siste ukene.

Hjemmelaget fikk kampens første mulighet etter tre minutter da Birger Meling ble spilt fri av Issam Jebali. Rogalendingens skudd gikk like utenfor mål fra kort hold. Meling var sentral igjen like etterpå da han prøvde å finne Alexander Søderlund, men Sarpsborg-forsvaret fikk klarert innlegget.

Etter at Rosenborgs åpningsrush hadde gitt seg, kom bortelaget inn i kampen, og det var ikke direkte overraskende da Sarpsborg tok ledelsen etter 14 minutter.

André Hansen måtte gi retur på et knallhardt skudd fra Kristoffer Zachariassen, inne i feltet ventet Patrick Mortensen, og dansken var sikker fra kort hold. En skikkelig kalddusj for Rosenborg i det ufyselige trønderværet.

Stille på tribunene

De signalgule Sarpsborg-spillerne fortsatte det offensive spillet, og maktet å bryte midt på banen flere ganger. Lerkendal-publikummet var påfalende stille i perioder.

I lange perioder i første omgang var det vanskelig å finne noe å glede seg over for hjemmelaget. Tre minutter før pause fikk Rosenborg en av sine få muligheter på et frispark på 17 meter. Skuddet fra Jonathan Levi var såpass godt at Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasyutin måtte gi retur, men den blåste Issam Jebali høyt over mål.

Sarpsborg var tidvis svært gode før hvilen. Geir Bakkes menn spilte disiplinert og klokt, og det var ikke direkte ufortjent at østfoldingene ledet 1–0 etter de første 45.

Coolen tok grep

Rini Coolen måtte ta grep, og Djordje Denic ble ofret til fordel for Yann-Erik de Lanlay i pausen.

Det var imidlertid Sarpsborg som var raskest ut av startblokkene, og Kristoffer Zachariassen kom til nok et skuddforsøk som André Hansen virkelig måtte strekke seg for å redde.

RBK ropte på straffe etter ti minutter av andre omgang da et innlegg fra Mike Jensen traff hodet til Alexander Søderlund. Headingen gikk i armen på Joackim Jørgensen, uten at dommer Tore Hansen lot seg overtale til å blåse.

Da Birger Meling brøt et Sarpsborg-angrep etter 63 minutter gikk et forventningens brøl over Lerkendal. RBK kom i fullt tempo, men Issam Jebalis innlegg fra venstre kant kom aldri frem til Søderlund inne i feltet.

Forløsende scoringer

Like etter fikk endelig de drøyt 13.000 fremmøtte noe å juble for. Levi gikk innover fra sin høyrekantposisjon og skjøt, skuddet gikk via Joachim Thomassen og i en bue over keeper Vasyutin og i mål. Dermed var lagene like langt etter halvspilt andre omgang.

Utligningen ga RBK en ekstra piff, Sarpsborg ble svært defensive, og det kunne en rutinert spiss hos Rosenborg utnytte.

Issam Jebali headet ned et overlegg til Søderlund, som tverrvendte og banket ballen i mål fra kort hold. En strålende scoring av 31-åringen, som dermed endte sin private måltørke. Søderlund hadde ikke scoret i Eliteserien siden hjemmekampen mot Brann i slutten av mai. Det er 717 minutter uten mål.

En synlig lettet spiss kunne feire, og RBK hadde tre poeng i lomma.

Yann-Erik de Lanlay satte kronen på verket med en flott scoring fem minutter før full tid. Søderlund headet ned til Rosenborgs innbytter, som spurtet fra Sarpsborg-forsvaret og avsluttet i lengste kryss.

Det som lenge så ut til å bli en svært tung kveld på Lerkendal, endte på best mulig vis for et Rosenborg-lag som nå ligger svært posisjonert til et nytt seriegull.