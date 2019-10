Her taper Rosenborg igjen – nå er Europa-drømmen i fare

Tyven (51) som ødela barneforestilling er også siktet for bilinnbrudd og for å ha satt dødelig overdose

HAUGESUND - ROSENBORG 2–1:

Seks minutter gjensto å spille av en fotballkamp som endelig hadde tatt fyr i Haugesund. Innbytterne Bjørn Maars Johnsen og Pål André Helland hadde gitt tilreisende rosenborgere håp om både ett og tre poeng med en sen utlikning. Og aller viktigst: Håp om å spise av Odds fem poeng lange forsprang etter skiensklubbens poengtap mot Vålerenga lørdag.

Så slo Mikkel Desler inn fra Haugesunds høyreside. Innlegget landet mellom Even Hovland og Vegar Eggen Hedenstad og Martin Samuelsen sendte hjemmelaget til himmels igjen med en kontrollert volley ned forbi André Hansen. Ett minutt etter utlikningen var seiersmålet et faktum. RBK-forsvarerne ropte forgjeves på offside. Centimeterne var på rogalendingenes side.

– Dette er sløvt av Rosenborg, utbrøt Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre.

Nesten av Søderlund

Den første kalddusjen kom etter 54 minutter. Da smatt Niklas Sandberg forbi RBK-forsvarerne og fikk en sårende enkel stikker fra matchvinner Samuelsen, forbi Hedenstad og Marius Lundemo. Med en iskald avslutning i André Hansens keeperhjørne satt han inn det første målet i det som til da hadde vært en søvndyssende fotballkamp i Haugesund.

Alt var nemlig bare iskaldt for RBK i Rogaland. Samuel Adegbenro hadde to gode muligheter. Én i første omgang, der han umarkert satte ballen langt til side for mål. Deretter headet han like utenfor etter et godt innlegg av siddisen Yann-Erik de Lanlay.

Og innimellom der hadde Alexander Søderlund brent en stor sjanse, da Hedenstad kom seg ned til dødlinja og slo 45-grader ut til den tidligere Haugesund-spissen. Men på gamle trakter skulle det virkelig ikke lykkes for Rosenborgs haugalendinger.

Ballen fikk en lei sprett og Søderlunds rene treff sendte ballen over mål i stedet for å stilne kritiske hjemmesupportere.

Første gang siden 2006?

For de to andre haugalendingene til Rosenborg fikk en tøff opplevelse i hjembyen. Med null poeng setter Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland seg på flyet i retning Trondheim vel vitende om at Europa-plassen er fem poeng unna, med seks kamper igjen.

Om RBK blir nummer fire, må Rosenborgs trenerduo håpe at Odd vinner cupen for at de i det hele tatt skal få være med i kvalifisering til Europa neste sesong. En sommer uten Europa har ikke Rosenborg hatt siden 2006.