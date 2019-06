Her tar Ulvestad balletak på RBK-spiller

«Look at this! Summer’s here!» 5

Saken oppdateres.

Rosenborg-Kristiansund 1–0

Mike Jensen avgjorde kampen mellom Rosenborg og Kristiansund da dansken satt inn 1–0 fra straffemerket ett minutt på overtid i den første omgangen.

Men det var en rekke dommeravgjørelser som ble den store snakkisen etter kampen på Lerkendal, der spesielt en situasjon havnet i stort fokus.

Et kvarter inn i den andre omgangen fikk bortelaget hjørnespark. Like etter Torgeir Gjertsen slo corneren, falt Rosenborgs høyreback-vikar Djordje Denic i bakken, og skrek høyt utover Lerkendal, etter å ha markert Pål Erik Ulvestad inne i feltet.

– «He grabbed my things»

Dommer Trond Ivar Døvle var kjapt oppe i situasjonen, og ga Ulvestad gult kort etter duellen. Etter kampen forklarte Denic situasjonen til Kenneth Fredheim i Eurosport.

– «He grabbed my things», sa RBK-spilleren om duellen, før han ble introdusert for det norske uttrykket balletak av Fredheim.

– Det er normalt å sparke og dytte litt på cornere, men «he grabbed my balletak», fortsatte Denic.

Til VG hevdet Ulvestad etter kampen at Denic startet det hele med å ta et balletak på ham.

– Komisk

Kristiansund-trener, Christian Michelsen, tok det hele med humor da han ble spurt om situasjonen etter kampen.

– Jeg synes det er litt komisk. Det var sikkert mange, mange dueller mellom de to. De ble jo tatt i første omgang også. Det er jo sånn som skjer i kampens hete. Så kan man selvfølgelig si at det er dumt å dra på seg et gult kort for akkurat det der, sa Michelsen til Eurosport.

Dommer Døvle forteller at han var helt sikker på at det var riktig å gi Pål Erik Ulvestad gult kort for forseelsen.

– De har en duell på en dødball, også velger Kristiansund-spilleren ... jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for noe, men at han er bortpå forsvarsspilleren, det kan vi slå fast, og dermed får han gult kort for den, sier Døvle om situasjonen til Eurosport etter kampen.

– Kan det være noe mer enn gult kort?

– Hvis han hadde tatt i ordentlig der, så er det klart at da hadde det blitt voldsom opptreden og rødt kort, svarer dommeren.

Innrømmet at Rosenborg ble snytt for straffe

Kampdommeren fikk også sett to av de mye omtalte straffesituasjonene i reprise etter kampen. Døvle sto fortsatt på sitt og mente at Adegbenro-forseelsen som førte til straffespark og 1–0 på tampen av første omgang var korrekt.

Men Døvle innrømmet også at Rosenborg ble snytt for en straffe snaue 10 minutter tidligere i omgangen, da David Akintola headet ballen i hånden på KBKs venstreback, Christoffer Aasbak.

– Nå så det ut som den traff hånden. Og da skulle vi blåst straffespark der, sa Døvle om situasjonen.