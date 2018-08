Hett returmøte for RBK - kan bli 33 grader og nesten vindstille

– Ikke enige i at det er fare for liv og helse

Saken oppdateres.

Ifølge yr.no skal temperaturen ta seg opp fra mandag og fram mot torsdag i den makedonske hovedstaden. Værprognosene forteller om tilnærmet vindstille og opp mot 33 varmegrader på formiddag og tidlig kveld kampdagen. Oppgjøret sparkes i gang 20.15.

Skopje er kjent for å være et skikkelig varmehull. I 2009 ble det målt over 40 grader i byen da en hetebølge la seg over hele Makedonia.

RBK vant 3-1 hjemme forrige uke, og makedonerne fikk til et reduseringsmål som kan vise seg svært viktig. Vinner Shkëndija 2-0, går laget videre på bortemålsregelen.

Skulle RBK score, er sjansene gode for plass i gruppespillet.

