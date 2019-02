Hevder Horneland henter gammel kjenning til Lerkendal

Ny strømmåler avslørte gamle feil: Thomas fikk strømregning på over 47 000 kroner

Saken oppdateres.

Ifølge danske tipsbladet.dk skal den nigerianske vingen leies inn fra FC Midtjylland i 2019-sesongen.

23-åringen spilte under Eirik Horneland i Haugesund forrige sesong, og var en braksuksess for Rosenborg-trenerens gamle klubb.

Adresseavisen får opplyst at Horneland og Akintola hadde et svært godt samarbeid i Haugesund i fjor, og at den ferske Rosenborg-treneren er en stor tilhenger av angrepsspilleren.

Nigerianeren kan bekle både kant- og spissrollen, men er best som kant og flink til å gå i bakrom. Akkurat den egenskapen er Horneland glad i.

Akintola scoret ni mål og hadde seks målgivende, og endte på en delt tredjeplass over spillerne med flest målpoeng i den norske eliteserien i 2018.

Det har vært store utskiftninger i Rosenborg-stallen fra forrige sesong. Fra før har både Issam Jebali og Matthias Vilhjalmsson forlatt Lerkendal, og tirsdag ble det kjent at også Jonathan Levi er på vei bort. Den svenske vingen er aktuell for utlån til svenske Elfsborg.

Sånn sett passer det svært godt for Horneland å få inn en gammel kjenning. Akintola hadde i utgangspunktet kontrakt med FC Midtjylland ut 2019, men ifølge tipsbladet.dk skal han ha signert en forlengelse på ett år – og at han dermed kan lånes ut til Rosenborg.

Danskene skal ha muligheten til å kalle ham tilbake til Midtjylland i sommer.

Rosenborgs sportssjef Stig Inge Bjørnebye har ikke besvart Adresseavisens henvendelser.