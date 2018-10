Hevder Kåre Ingebrigtsen er aktuell for ny klubb

Her starter US Marines «invasjonen» av Midt-Norge

Saken oppdateres.

Det skriver cyprustimes.com.

Ingebrigtsen ble som kjent sparket av Rosenborg i sommer. Omonia Nicosia på Kypros kan være neste stoppested for treneren.

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier Ingebrigtsen til VG.

Omonia har hatt en tøff start på sesongen. Laget ligger på åttendeplass i serien. På onsdag har de en meget vanskelig bortekamp mot APOEL, som er en av landets beste klubber.

VG erfarer at en eventuell ny Omonia-trener ikke blir annonsert før etter den kampen.

Ingebrigtsen var RBK-trener fra 2014 fra 2018.

52-åringen ledet laget til tre strake serietitler (2015, 2016, 2017) og vant cupen to ganger.

Han har også vært hovedtrener for Ranheim og Bodø/Glimt.

Omonia Nicosia ligger for øyeblikket på 8. plass i den kypriotiske toppdivisjonen. Tidligere i oktober kunne Ingebrigtsen fortelle at han hadde vært i forhandlinger med et annet kypriotisk lag: APOEL Nicosia.

Den avtalen gikk i vasken da klubben ansatte ny, italiensk sportsdirektør. Han ønsket seg en trener fra samme nasjon.

– Det var fine forhandlinger underveis, men slik er det. Jeg har vel sagt at jeg ville sitte litt på gjerdet til over jul, men hadde nok takket ja til dette, sa Ingebrigtsen til Adresseavisen den gang.