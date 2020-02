Hevder Klopp-avgjørelse gir motstanderen flere millioner kroner i tap

Saken oppdateres.

– Historisk sett vil en bortekamp mot Liverpool generere mye penger, men det vi kommer til å få er noe helt annerledes, forteller Shrewsbury-manager Sam Ricketts til The Mirror.

Den tidligere Bolton-forsvareren reagerer på at Jürgen Klopp og Liverpool velger å spare sine beste spillere i tirsdagens kamp i FA-cupen mot nivå tre-klubben.

I slutten av januar spilte Shrewsbury seg heroisk frem til 2–2 mot Premier League-lederen. I og med at returkampen kolliderer med Liverpools vinterferie, sa Klopp allerede etter det første oppgjøret at det kun ville være aktuelt å spille med reservelagsspillere.

Tyskeren skal heller ikke være til stede. Han har gitt treneransvaret til U23-treneren Neil Critchley.

– For en klubb som oss vil det å spille mot Liverpools førstelag generere opp mot 7,2 millioner kroner i motsetning til 1,2 millioner kroner, forteller Ricketts.

– I vår klubb teller hvert eneste penny. Den største skuffelsen er at vi vil miste inntekter, legger han til.

Det var Liverpool.no som omtalte saken først i Norge.

Sendes ikke på TV

I den tradisjonsrike FA-cupen deler klubbene på inntektene som genereres fra billettsalg. Ifølge The Mirror går 45 prosent til hver klubb, mens FA (Det engelske fotballforbundet) får 10 prosent.

Kampen sendes hverken på TV i England eller i Norge. Derfor har Liverpool valgt å kutte billettprisene ned til 180 kroner for voksne og 12 kroner for barn. I tillegg går Shrewsbury glipp av 900.000 kroner i TV-penger, hevdes det.

– Det er en mulighet for oss til å bygge noe som varer i 10–15 år. De pengene kan gjøre banene bedre, eller bety at vi kan få en ekstra spiller, sier Ricketts.

Sammenligningene trekkes til da Shrewsbury møtte Manchester United i en TV-sendt kamp i FA-cupen for fire år siden. Da fikk klubben over 12 millioner kroner, noe som gikk til å bygge et nytt treningsanlegg.

Har forklart seg

Klopp har fått kritikk fra flere hold for lagets prioriteringer. Tidligere Liverpool-spiss Peter Crouch mener treneren gjør rett i å prioritere reservelagsspillerne. Likevel mener han det er feil at Klopp ikke er til stede på kampen.

– Klopp har gitt seg selv en unødvendig distraksjon. For å være ærlig, så er det litt respektløst mot et nivå tre-lag, sier Crouch til Daily Mail.

Etter det første oppgjøret begrunnet Klopp valget overfor Ricketts.

– Vi hadde en god samtale i 20–30 minutter. Han var veldig ærlig. Han forklarte sine tanker, og jeg forstår det. Hvis du er lovet en vinterpause, fortjener du en vinterpause, sier Ricketts.

Klopp har uttalt at han føler et ansvar overfor spillerne. Han har forklart at spillerne tar skade av å spille for mange kamper over kort tid.

– Vi begrenser karrierer, og vi reduserer nivået til spillerne. Det er sånn det er, sa han på en pressekonferanse før kampen mot West Ham forrige uke.

Dersom Shrewsbury tar seg videre mot Liverpool, venter Chelsea på bortebane i neste runde.