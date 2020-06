Børven-overgangen i juni kan glippe: Stor avstand mellom Odd og RBK rett før vinduet stenger

Brann har et alvorlig problem. Et feighetsproblem.

Mandag kveld melder VG at Odd har avvist enda et fremstøt fra Rosenborg på å signere Torgeir Børven.

Avisen skriver at ting akkurat nå tyder på at eliteseriens toppscorer blir i Skien ut juli.

Adresseavisen sitter på de samme opplysningene, at avstanden mandag kveld er så stor at det virker vanskelig å få til en overgang.

– Det er god dialog, men når vi ikke klarer å bli enige om ting, så låser det seg. Rosenborg sitter på nøkkelen til å løse det, sier Odds sportssjef Tore Andersen til VG.

28-åringen har scoret seks mål på fire kamper denne sesongen. I fjor ble det 21 mål på 30 ligamatcher.

Siste sjanse

Tirsdag stenger overgangsvinduet for norske klubber. Da er siste sjanse for å signerne spillere. Størst interesse knytter det seg til dialogen mellom Odd og Rosenborg.

Klubbene har forhandlet om Torgeir Børven helt siden det ble klart at eliteseriens toppscorer valgte å vrake kontraktstilbudet fra skiensklubben og heller fortsette karrieren på Lerkendal.

Det som er helt sikkert, er at Børven blir Rosenborg-spiller fra 1. august, men problemet er at dette skjer midt mellom to overgangsvinduer. Det neste åpner 8. september. Dersom Rosenborg og Odd ikke blir enige i løpet av tirsdag, kan ikke Børven debutere for trønderne før utpå høsten. Han vil da være i Odd frem til kontraktens utløp 31. juli og nesten gå glipp av halvannen måned med fotball etter det.

2 millioner i forskjell?

Telemarksavisa har tidligere meldt at Rosenborg har tilbudt Odd 2 millioner kroner for spissen. Ifølge VG skal Odd tidligere ha forlangt nærmere 4 millioner kroner for å selge spissen nå.

Mandag ble det klart at den tidligere RBK-spissen Mushaga Bakenga er klar for Odd. Det kan åpne opp for at Torgeir Børven blir solgt til Rosenborg dersom trønderne møter kravet til skiensklubben.

Odds trener Jan Frode Nornes var også veldig glad for å ha signert Bakenga. Spesielt moro synes han det er at spissen er fra Trøndelag.

– Nå har vi sett mange spillere fra Skien de siste årene dra opp til Trøndelag, så det er jækla moro å få en trønder ned hit, spøkte Nornes, vel vitende om at Torgeir Børven er på vei fra Odd til Rosenborg.