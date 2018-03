Rosenborg nærmer seg midtstopper fra fransk storklubb

Anmeldt for å ha kjørt uten førerkort - for ellevte gang

Ifølge Eurosport er Rosenborg i ferd med å sikre seg St. Etienne-midtstopper Benjamin Karamoko. Etter det Adresseavisen erfarer, stemmer opplysningene: RBK er meget interessert i 22-åringen, og har tilbudt midtstopperen bedre betingelser enn Haugesund.

Tirsdag var den 22 år gamle midtstopperen i forhandlinger med FK Haugesund om en overgang, men ifølge daglig leder i FK Haugesund, Eirik Opedal, var lønnskravet til stopperen tre ganger høyere enn det klubben kunne tilby.

Karamoko har prøvespilt med klubben i vinter. Han har ifølge Haugesund Avis imponert i løpet av oppholdet, men det økonomiske kravet ble for høyt.

Høyt lønnskrav

Dermed kom Rosenborg på banen det skal være aktuelt med en overgang til Trondheim for franskmannen.

Ifølge tv-kanalen skal lønnskravet være litt under to millioner kroner, og det skal Rosenborg være villige til å tilby.

– Vi har et prinsipp om ikke å uttale oss om spillerlogistikk i Rosenborg. Vi pleier som regel å vente til ting er klart. Det er den beste måten å gjør det på for alle parter, sier sportssjef Stig Inge Bjørnebye til Eurosport.no.

Om avtalen blir en realitet blir det en gjenforening mellom Alexander Søderlund og Karamoko. De spilte sammen i St. Etienne, og Søderlund sa til Haugesunds avis at det ville vært et skup dersom de signerte franskmannen.

– Han har vært i vannskorpa til å spille i Ligue 1, så han har et høyere nivå inne enn eliteserien. Han har stoppet meg mange ganger på trening, så han er en veldig bra spiller. Han hadde gått inn på RBK, så jeg forstår ingenting om han ikke blir et scoop hvis han signeres. Proff, bra trent og har det meste som en forsvarer skal ha, skriver Søderlund til Haugesunds avis (for abonnenter).

Satt på benken mot Rosenborg

Karamoko har spilt tre kamper for St. Etienne i Ligue 1 og to kamper i Europa League. Han satt på benken da laget møtte Rosenborg i Europa League i slutten av 2015. Han har en kamp for Elfenbenskystens U23-lag. Denne sesongen har han spilt åtte kamper for b-laget til St. Etienne, etter å ha vært utlånt til Creteil på fransk nivå 3.

Rosenborg mistet i vintervinduet to stoppere, Johan Lædre Bjørdal og Jørgen Skjelvik.

Så langt har de hentet stortalentet Besim Serbecic og Igoh Ogbu til Lerkendal

Det blir i så fall den andre gangen Rosenborg handler med St. Etienne denne vinteren. Tidligere i vinduet kjøpte de tilbake Alexander Søderlund.