Hevder europeisk klubb har ombestemt seg om Kåre Ingebrigtsen

Saken oppdateres.

På mandag hevdet kypriotiske Cyprus Times at tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen var aktuell for klubben Omonia Nicosia.

Laget ligger på åttendeplass i den kypriotiske toppserien.

Nå ser det imidlertid ut til at klubben har ombestemt seg. Avisen Sport-FM skriver at Omonia Nicosia har stoppet forhandlingene med Ingebrigtsen. Den greske treneren Yannis Anastasiou skal nå være favoritt til jobben.

Vi har snakket med troverdige kilder på Kypros, som bekrefter disse opplysningene.

Vi har forsøkt å nå Kåre Ingebrigtsen flere ganger, men han har ikke besvart våre henvendelser.

52-åringen trente Rosenborg fra 2014 frem til han fikk sparken 19. juli i år. Han ledet klubben til tre strake seriemesterskap.

I oktober fortalte Ingebrigtsen at han hadde vært i forhandlinger med APOEL Nicosia, et av de mer profilerte lagene på Kypros. Ansettelse av en ny sportsdirektør sørget for at det ikke ble noe avtale den gang.

– Det var fine forhandlinger underveis, men slik er det. Jeg har vel sagt at jeg ville sitte litt på gjerdet til over jul, men hadde nok takket ja til dette, sa Ingebrigtsen til Adresseavisen.