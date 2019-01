Hevder trøndersk stortalent snart blir klar for gamleklubben

Hegle Svendsen ble far for første gang

Johnsen skal være på vei fra Ajax til Heerenveen på lån ut sesongen, melder Dagbladet.

Den norske U21-landslagsspilleren har slitt med å få spilletid for Ajax etter overgangen fra nettopp Heerenveen i 2017, og har kun spilt 12 minutter ligafotball denne sesongen. Ifølge avisen har Heerenveen indikert at Johnsen vil få mye spilletid frem til sommeren.

Johnsen skal gjennomgå den medisinske testen klokken 08.00 onsdag morgen. Dersom den bestås, vil han bli presentert i sin nye klubb en time senere.

Derfor dro han til Ajax

Heerenveen har trengt en ny, offensiv spiller etter at Morten Thorsby nylig dro til Sampdoria.

I 2017 forklarte Johnsen valget med å forlate Heerenveen til fordel for Ajax slik:

– Det stemmer at Heerenveen ga meg indikasjoner om at jeg ville bli satset på for førstelaget, men treningshverdagen i Ajax er et hakk opp. I tillegg har Marc Overmars (Ajax-direktør) og co. sagt at de har stor tro på meg. Derfor sa jeg ja til tilbudet, sa Johnsen til Dagbladet den gang.