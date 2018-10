Historisk Europa-triumf: Sarpsborgs sensasjonelle eventyr fortsetter

Mamma er lei seg, hun føler ikke hun er mor når ungene er hos far

Iversen med nådeløs dom: – Jeg ser ingen utvikling etter at Kåre fikk sparken

Litj-Ivers med nådeløs dom: – Jeg ser ingen utvikling etter at Kåre fikk sparken

Sarpsborg 08 – Genk 3–1

SARPSBORG: Sarpsborg 08 er den norske miniputten som nekter å forholde seg til naturens lover.

Totalt blottet for frykt gjør de det utenkelige – gang på gang.

Torsdag kveld fortsatte eventyret med seier over Sander Berges Genk. To mål av Patrick Mortensen og ett av Kristoffer Zachariassen sikret dem en historisk triumf.

I sin første hjemmekamp i et europeisk gruppespill, foran et rekordstort hjemmepublikum (7885), vant Sarpsborg 08 i Europa League for første gang noensinne.

Da seieren var i boks, ble heltene hyllet av et kokende Sarpsborg Stadion.

– Her hjemme kan vi slå hvem som helst. Det er ingen lag i gruppen som gleder seg til å komme hit for å spille foran 8000 gale sarpinger, sier Zachariassen til Aftenposten.

– Nå har vi sett at det går an. Genk er kanskje det beste laget i gruppen sammen med Besiktas. Kan vi ikke bare melde oss på nå, da? sier trener Geir Bakke selvsikkert.

Naturstridige Sarpsborg

Tre timer tidligere, sett fra sentrum: Lysstråler danser i kveldsmørket.

Lar man blikket krype nedover stripene, kan man skimte Sarpsborg Stadion.

På den korte veien fra sentrum til stadion henger Sarpsborg 08-flaggene ut av husvinduer og fra lyktestolper.

Rett utenfor stadion tyter køen ut av den vesle supportersjappen.

Europa-kveld. I Sarpsborg.

Det er naturstridig.

Supporterne som går i klynger mot stadion, som lar lyset suge dem til seg, tenker kanskje at de er på vei mot en verden som ikke egentlig tilhører dem.

Strengt tatt gjør den heller ikke det.

Sarpsborg 08 er samarbeidsklubben som ble født for bare ti år siden – etter flere år med konflikt mellom ulike lokale miljøer. De har en stadion som måtte bygges ut bare for å være godkjent for Europa-spill.

At de da er her, i Europa, mot laget som ligger på andreplass i den belgiske toppdivisjonen? Det er naturstridig.

Da supporterne kommer inn på stadion, ser de Sarpsborg-spillerne varme opp. Blant dem er Ole Jørgen Halvorsen.

For ni år siden var han en av spillerne som måtte ut og tigge penger for at klubben skulle overleve. Nå representerer han samme klubb i Europa League.

Naturstridig.

Startet uten frykt

Men hva som er naturstridig eller ikke, gir dette laget blaffen i.

Det har de vist mange ganger. Og mot Genk føk de ut av startblokkene helt uten frykt.

Man skulle kanskje trodd at syv strake tap hadde gjort noe med selvtilliten. I stedet var det som om Sarpsborg-spillerne ble båret frem av et festklart hjemmepublikum.

Og allerede før det var spilt fem minutter, kom uttellingen.

Først skuslet Patrick Mortensen bort en sjanse, men Jon-Helge Tveita ledet umiddelbart en ny angrepsbølge. Avslutningen suste fra Tveitas fot og langs bakken, helt til den havnet innenfor Mortensens rekkevidde.

Dansken brukte hælen til å styre ballen inn i det bortre hjørnet. Genk-keeper Daniel Vukovic var utspilt.

1-0, og supporternes jubelbrøl var så kraftig at man fikk følelsen av at tribunen gynget.

For første gang noensinne var Sarpsborg 08 i ledelsen i en kamp i et europeisk gruppespill.

Rystet gjestene

Men de var ikke ferdige med det.

De blåkledde fortsatte å være modige, aggressive og gi gjestene minimalt med pusterom.

Etter et kvarter var Kristoffer Zachariassen nær ved å doble ledelsen, men prosjektilet midtbanespilleren fyrte av, snek seg over mål.

Utover omgangen hadde Genk litt mer å by på, og etter 32 minutter var det kun en litt for hard pasning som skilte dem fra utligning.

Men Sarpsborg ga ikke fra seg overtaket. Til pause sto det 1-0. Genk var rystet.

Sarpsborg-supporternes trampeklapp oppsummerte prestasjonen de hadde vært vitne til.

Genk slo tilbake

Det var vertene som kom først ut på banen til den andre omgangen. Spillerne samlet seg i en ring ved midtsirkelen mens motstanderne fortsatt var i garderoben. De fremsto kampklare.

Men det var Genk som kom best i gang. Fire minutter etter at dommeren blåste i gang omgangen, fikk Leandro Trossard ballen ute til venstre. Han utfordret, dro seg forbi og fyrte av.

Skuddet gikk nesten rett på keeper, men Aleksandr Vasyutin brukte for lang tid på å komme seg ned. 1-1.

Målene rant inn

Men bare minutter senere kunne hjemmefansen slippe løs et nytt jubelbrøl.

Et innkast førte til slutt til at ballen endte opp i føttene til Zachariassen, spilleren som ble plukket opp gratis fra nivå tre i Norge og er ekspert på å dukke opp på rett sted til rett tid.

Da han fikk sjansen, var det ingen tvil om at 2-1-scoringen var neste post på programmet.

Og etter 63 minutter ble det enda mer å juble for på Sarpsborg Stadion.

Mortensen fikk ballen ute til venstre. Han skar inn i banen og skjøt mot lengste stolpe. Ballen stoppet ikke før den traff nettet bak Genks sjanseløse målvakt.

– Det er fantastisk å vinne første Europa-kamp på hjemmebane foran et fantastisk publikum. Det blir ikke bedre, sier Mortensen til Aftenposten.

På tribunen spredte euforien seg. Ikke nok med at Sarpsborg 08 var del av Europa-selskapet, de var til og med på vei mot å vinne.

Genk yppet seg litt mer etter 1–3-smellen, og hjemmefansen holdt pusten da Trossard sendte av gårde et spennende langskudd. Men kunne puste lettet ut da ballen smelte i tverrliggeren og ut.

Gjestene greide aldri å slå tilbake. På tampen vartet Zachariassen endog opp med et frekt hæspark som fikk fansen til å måpe.

Måpingen er forståelig, for dette laget fortsetter å forbause.

– Jeg visste at Sarpsborg er veldig gode på kunstgresset her, så jeg er ikke overrasket, sier Sander Berge.

I neste Europa-runde venter Malmö. Da er Sarpsborg Stadion klar for en ny fest.