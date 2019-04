Historisk Liverpool-mål fikk tidligere spiller til å reagere: – Jeg forstår ikke hva de holder på med

Leserinnlegg: - Hvis dere vil at vi som ikke er russ skal få en dose respekt for dere, gjør følgende

Saken oppdateres.

Liverpool – Huddersfield 5–0

Drømmen om ligagull lever fortsatt for Liverpool.

Tidligere i uken krysset Liverpool-fansen fingrene for at erkerival Manchester United skulle stjele poeng fra tittelkonkurrent Manchester City.

Ole Gunnar Solskjærs mannskap var aldri i nærheten å få med seg noe fra oppgjøret mot de lyseblå.

Dermed ble fredagens kamp mot Huddersfield svært viktig for Liverpool, med tanke på å sette Pep Guardiola & co. under press.

Og Liverpool gjorde jobben. Naby Keita, Mohamed Salah (to) og Sadio Mané (to) scoret målene i 5–0-seieren.

Dermed troner Jürgen Klopps menn øverst på tabellen. De ligger to poeng foran Manchester City, men har spilt én kamp mer. City kan ta over tabelltoppen med borteseier mot Burnley på søndag.

Drømmestart

Huddersfield var nedrykksklare lenge før fredagens oppgjør. Laget sto med kun 14 poeng og har hatt en elendig sesong.

Men i tittelkamper kan nerver fort spille en rolle.

Da følte nok nervøse Liverpool-fans seg straks tryggere etter bare 15 sekunder.

Det var tiden som gikk fra avspark til Naby Keita satte ballen i Huddersfield-målet via stolpen. Huddersfield ga bort ballen like foran egen 16-meter og Mohamed Salah spilte gjennom Keita som satte inn 1–0.

Ifølge Opta er scoringen Liverpools raskeste i Premier League noensinne.

Tidligere Liverpool-spiller Stephen Warnock kommenterte kampen for BBC. Han refset Huddersfield for måten de forsøkte å spille seg ut av forsvar i forkant av 1–0.

– Jeg forstår ikke hva de holder på med. De er blitt straffet uke etter uke på grunn av feilene de har gjort. Hvorfor forsøker du å spille ut bakfra mot et lag som Liverpool, som presser høyt? sa Warnock på BBC.

Alt lå til rette for en festaften for hjemmelaget.

Huddersfield var frempå et par ganger like etter målet, men var aldri i nærheten å score.

Angrepsstjernene meldte seg på

Og da gjestene gikk tomme for ideer, tok det ikke lang tid før Jonas Lössl måtte hente ballen ut av målet nok en gang.

Virgil van Dijk tok med seg ballen inn på Huddersfields halvdel, før han fant Andrew Robertson på venstrekanten. Skotten hadde lyst på sin tiende assist for sesongen og prikket ballen på Sadio Manés panne. Senegaleseren stanget hjemmelaget opp i 2–0.

Lagets store angrepsstjerne, Mohamed Salah, hadde selvfølgelig også lyst til å være med på leken. Kampen mot Huddersfield var hans 100. for Liverpool.

Rett før pause skar Trent Alexander-Arnolds gode pasning seg gjennom Huddersfield-forsvaret. Den lille spretten gjorde det enkelt for Salah å løfte ballen over Lössl og inn i nettet.

Etterlengtet comeback

Med 3–0 til hvilen kunne hjemmelaget ta det med ro de siste 45 minuttene.

Mané har sett ut som Liverpools farligste angrepsspiller store deler av sesongen. Han hadde ingen planer om å nøye seg med «bare» én scoring.

Etter 66 minutter mottok Jordan Henderson ballen utenfor 16-meteren. Liverpool-kapteinen sendte innlegget mot bakerste stolpe. Mané viste frem hodeferdighetene nok en gang – og ekspederte ballen i motsatt hjørne.

Midtbanespiller Alex Oxlade-Chamberlain ble etter hvert byttet innpå – ett år og to dager etter at han pådro seg en alvorlig kneskade mot Roma. Han var nære scoring, men Lössl avverget.

Salah var heller ikke ferdig. Robertson sto nok en gang for den målgivende pasningen da han la ballen på sølvfat for egypteren.

Målet sørger for at Salah troner øverst på toppscorerlisten i Premier League, med 21 mål, ett foran Mané.