Guide: Alt du trenger å vite for å begrense hva Facebook deler om deg

For lite innovasjon

- Unge kvinner må få vite at veldig sterke menssmerter ikke er normalt

I Kina skjedde noe som ikke har hendt Klæbo på over ett år

Historisk tap i serieåpningen for Ørn

Dempseys dom etter seier over Viking: - Fra det strålende til det latterlige

Klepp-spissen etter knepent tap: – Vi er for snille og puslete

Historisk tap i serieåpningen for Ørn

Saken oppdateres.

GRAND BODØ - TRONDHEIMS-ØRN 2–1

Trondheims-Ørn sikter mot topp-fire, mens det for Grand Bodø handler om kampen for å overleve i Toppserien.

I serieåpningen var det vanskelig å få øye på den forskjellen.

Ørn best fra start

Ørn startet best borte mot Grand Bodø. Ørn hadde ballen mest, men maktet ikke å sette skikkelig tempo. Det ble også langt mellom de helt store farlighetene mot hjemmelagets mål.

Etter drøye halvtimen spilt, fikk Ørn omgangens desidert største sjanse. Innlegget fra Siw Døvle traff Elen Sagmo Melhus inne foran mål. Men helt upresset satte Ørns kantspiller headingen like over tverrliggeren.

Baklengs på corner

Hjemmelaget Grand kom mer med i de første minuttene av andre omgang, og fikk en dobbeltsjanse etter om lag fem minutter. Heldigvis for Ørn, var keeper Nøstmo virkelig på jobb og leverte to gode redninger på rappen. Ørn fortsatte med litt rufsete forsvarsspill, men Nøstmo bakerst sto imot.

Etter knappe timen raknet det for Ørn. Hjemmelaget fikk corner fra venstre, og på en godt slått dødball stanget Melisa Hasanbegovic på bakerste stolpe kula opp i vinkelen.

Da tok trener Thomas Dahle ut stopper Sarah Suphellen, og flyttet Cesilie Andreassen ned fra midtbanen. Den justeringen bidro til noe mer trygghet bakerst, og Ørn gjenfant balansen.

Adserø med mål

Mange mål i Toppserien scores på dødball, og slik kom også utligningen for Ørn. I det 68. minutt fikk Ørn frispark, og den lange ballen opp fra Andreassen traff Julie Adserø. Hodestøtet fra spissen gikk i en fin bue over keeper til 1–1.

Kvarteret før slutt fikk Elen Sagmo Melhus en gyllen mulighet til å sende Ørn i ledelsen, da hun fikk stå alene foran mål på et innlegg fra høyre. Men, som i første omgang, gikk headen like over mål.

Ørn-offensiv

Det ble starten på en Ørn-offensiv på tampen av matchen. De gule fikk mer rom mot etter hvert slitne spillere på hjemmelaget.

Men jakten på vinnermålet lyktes ikke for Thomas Dahles mannskap. I stedet scoret hjemmelagets Maiken Bakke. To minutter på overtid stjal Bakke, som spilte for Ørn i fjor, ballen fra en Ørn-forsvarer og banket den opp i vinkelen.

Dermed har hjemmelaget allerede like mange hjemmeseiere som i hele forrige sesong.