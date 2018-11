Hjulmands danske klubb: – Vi har ikke hatt dialog med Rosenborg

Premieretidspunkt for «Game of Thrones» er avslørt

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev i forrige uke at danske Kasper Hjulmand er et navn som skal ha vært diskutert på Brakka som en mulig fremtidig Rosenborg-trener, og at Nordsjælland-treneren kan være i «finaleheatet».

– Rosenborg gjør et scoop hvis de får Kasper Hjulmand som trener, sa tidligere RBK-ving Tobias Mikkelsen til Adresseavisen tirsdag.

Men Nordsjællands sportssjef Carsten V. Jensen sier til Tipsbladet at det ikke har vært i dialog med mellom den danske klubben og Rosenborg.

– Nei, det har det ikke i dette tilfellet. Kasper Hjulmand er sjeftrener for FC Nordsjælland minst frem til sommeren, sier han.

– Jeg noterer meg at den norske ligaen starter i mars/april. Allerede der er det jo en klar mismatch.

Hjulmand har tidligere vært trener i den tyske bundesligaklubben Mainz. Nå er det tre år siden han overtok Nordsjælland.

Klubbens sportssjef utelukker ikke at det kan bli snakk om å forlenge avtalen med treneren.

– Vi er i dialog om hva som skal skje. Det er ingen hemmelighet at vi gjerne vi ha en rask avklaring, slik at vi har noe å planlegge ut fra, sier Jensen til Tipsbladet.