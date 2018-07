Hoftun snakker ut om sparkingen: – Rart at Koteng ikke har kontaktet meg

Har solgt over 17 000 runder minigolf

– Det smarteste RBK nå kan gjøre, er å smelle et kjempenavn i bordet. Da vil dette være glemt.

Dagen derpå har Erik Hoftun fremdeles ikke hørt noe fra styreleder Ivar Koteng, som torsdag ettermiddag ga Ingebrigtsen beskjed om at han og hans assistent var ferdige som trenere i Rosenborg.

– Jeg synes det er rart at han ikke har kontaktet meg, sier den tidligere assistenten til VG.

Hoftun fikk altså beskjeden fra Ingebrigtsen selv og ikke fra mannen som tok avgjørelsen sammen med et samlet RBK-styre. Assisttreneren trodde ikke sine egne ører da Ingebrigtsen ringte for å fortelle at de ikke lenger var ønsket i klubben de har vunnet tre strake seriegull med.

Overraskende beskjed

Hoftun har vært i Rosenborg sammenhengende siden 2009. Først som sportslig leder frem til 2014, da han gikk inn i trenerteamet etter at Per Joar Hansen og Bård Wiggen fikk sparken for ganske nøyaktig fire år siden.

Siden har den tidligere spillerlegenden vært med på trenerteamet som har stått bak tre seriegull, to cupgull og tatt RBK ut i Europa to ganger. Hoftun var «forsvarssjef» i Rosenborg fra 1994 til 2005 og var med på storhetstiden under Nils Arne Eggen.

Fått støtte fra spillerne

En samlet spillergruppe har tatt avstand fra sparkingen i en pressemelding lagt ut fredag ettermiddag. Det betyr mye for Hoftun, som ifølge VG har fått SMS-er og flere telefonsamtaler fra spillere.

– Det betyr enormt mye, og gjør dagen lettere. Jeg føler vi går ned med flagget til topps, når vi har spillergruppen i ryggen etter en sånn avgjørelse. Det er en fantastisk gjeng, sier Hoftun til VG.

Trenersparkingen skjedde altså under et døgn etter at Rosenborg slo ut Valur av Mesterligaens kvalifisering. Avgjørelsen ble derimot tatt allerede før 3–1-seieren onsdag kveld.

Debuterer borte mot Celtic

Rosenborg er to fattige poeng bak Brann etter 16 serierunder og spiller cupkvartfinale mot Vålerenga i september.

Tidligere akademisjef, nederlandske Rino Coolen, tar over sjefsrollen på midlertidig basis og får sin debut i Mesterligaens andre kvalikrunde om en uke. Da drar Coolen og hans assistent Trond Henriksen til Skottland for å møte Celtic på bortebane.

Skottene slo ut Rosenborg med 1–0 sammenlagt av fjorårets Mesterliga. Får RBK sin revansje, må to ytterligere lag slås ut før serietoerne er i gruppespillet av Europas gjeveste fotballturnering.