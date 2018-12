Hollywood-stjerne gjør narr av spørsmålet som fikk sosiale medier til å koke

Saken oppdateres.

Da Ada Hegerberg (23) mandag kveld som første kvinne noensinne vant gullballen, var det kun jubel og glede å spore.

Så åpnet en mannlig DJ munnen.

– Kan du twerke? spurte franske Martin Solveig.

«Twerking», eller rumperisting, er en dansebevegelse som vanligvis utføres av kvinner.

«Nei» svarte Hegerbergs kontant etter litt latter.

Solveig beklaget i etterkant til Gullballen-vinneren og forklarte til verden at det ikke var ment respektløst, og Hegerberg fortalte til VG at hun ikke tenkte mer på det.

I dagene etter Ballon d’Or-utdelingen har Solveigs spørsmål nesten overskygget Hegerbergs historiske pris, med en storm av kritikk mot DJ-en og støtte til Hegerberg.

Hugh Grant-spøk

Blant de mange hengte seg på var én av verdens største filmstjerner, britiske Hugh Grant. 58-åringen, med storfilmer som Love Actually og Notting Hill på samvittigheten postet på Twitter er bilde av verdens første kvinnelige nobelprisvinner, fysikeren Marie Curie, og hennes mann Pierre. Teksten lød enkelt og greit: «Men kan du twerke?»

But can you twerk? pic.twitter.com/jR4yVfc6sH — Hugh Grant (@HackedOffHugh) December 4, 2018

Mange kastet seg på med bilder av kvinner som opp gjennom historien har brutt barrierer og vært ledende på sitt felt. Fredsprisvinner Malala Yousafzai, flypionéren Amelia Earhart og sykepleierpionéren Florence Nightingale er blant de mange som av Twitter-brukere får spørsmålet « ... men kan du twerke?», og oftest blir spørsmålet lagt i munnen til en eller flere menn som er med på bildet.

Saken er perfekt skrudd for å fungere på sosiale medier, mener Thomas Wold. Han er postdoktor ved Universitetet i Bergen og blant annet forsker på sosiale medier.

Solveigs «twerke-spørsmål» er kortfattet og tydelig, og nyanser er ikke så viktig.

– Det er veldig lett å identifisere hva som er problemet, når en dame hedres for en stor prestasjon og får et sånt spørsmål, forteller han.

Derfor treffer den også på tvers av politiske skillelinjer, ideologiske skiller og på tvers av interessefelter. Det er ikke are de fotballinteresserte som lar seg engasjere av saken, og videre av de sosiale medie-vitsene.

Tror ikke det overskygger prisen

Selve Twitter-stormen blåser raskt over, tror Wold. De gjør som regel det. I etterkant vil folk huske at Hegerberg ble historiens førte kvinnelige Ballon d’Or-vinner, ikke at en DJ spurte henne om hun kan twerke. Noe av æren for det bør også Hegerbergs reksjon på spørsmålet få, mener Wold.

For Martin Solveig kan derimot forsøket på en vits henge lenge igjen.

– Selv om Twitter-stormer går over fort, kan det få konsekvenser for den som har dummet seg ut. Det er en del slike stormer som har fått store konsekvenser fordi folk har mistet jobben eller oppdrag. Det kan jo også hende med DJ-en, sier Wold, og trekker frem amerikanske Justine Sacco som et av de fremste eksemplene.

I 2013 jobbet hun for internettgiganten InterActive Corp, frem til hun la ut følgende melding på Twitter: «Going to Africa. Hope I don’t get AIDS. Just kidding. I’m white!»

Det norske bandet Taake har også fått kjenne konsekvensene av å være hovedpersoner i en storm på sosiale medier. I 2007 hadde et av bandmedlemmene malt et hakekors på brystet under en konsert i Tyskland. Tidligere i år måtte de avlyse sin USA-turné etter heftig trykk på internett, og i høst avlyste den amerikanske rapperen Talib Kweli sin konsert i Oslo, fordi Taake har stått på samme scene.

Ok Malala, nobel prize, but can you twerk? pic.twitter.com/QcdCXs3SV1 — Signora (@SignoraCelona) December 4, 2018

Sure, fly a plane, but can you twerk? pic.twitter.com/SgKJ4s8v9F — Modha (@Modhabobo) December 4, 2018