Horneland gjør uventet grep på laget mot Kristiansund

Saken oppdateres.

Etter 3–0-seieren over Vålerenga på Lerkendal for to uker siden, har det vært tunge dager for Rosenborg.

Et lag sterkt preget av omgangssyken slet seg videre i cupen mot lille Ull/Kisa, fulgte opp med et forsmedelig 0–1-tap borte mot Tromsø, før drømmen om en ny cupfinale ble knust på Lerkendal onsdag - da serieleder i førstedivisjon, Aalesund, vant på straffekonk.

Dermed har den arbeidsroen laget og trener Eirik Horneland hadde opparbeidet seg gjennom tre serieseire på rad, igjen blitt mindre.

De kritiske røstene har tiltatt, men styreleder Ivar Koteng ga torsdag klart uttrykk for at han synes spørsmålene om Hornelands fremtid er utidige.

– Nå står vi vel som forventet. Det startet på et litt lavere nivå, så har det vært litt framgang. Så er vi også – akkurat nå – litt lei oss over at vi er ute av cupen, sa han til Adresseavisen torsdag.

Det betyr at lørdagens hjemmekamp mot Kristiansund blir nok en nøkkelkamp for Rosenborg og Horneland.

Med et lag stinn av kamper i beina, gjør Horneland noen endringer foran lørdagens kamp.

Noen fordi han ikke har noe valg. Pål André Helland er suspendert, mens Yann-Erik de Lanlay er ute med skade. Det er også Vegar Eggen Hedenstad.

På fredagens trening kunne det se ut til at backupen var å plassere Birger Meling på høyreback og sette Gjermund Åsen inn på venstrebacken, men nå har Horneland valgt en helt annen løsning.

Djordje Denic starter på høyrebacken mot Kristiansund og Torgil Gjertsen, mens Meling tar sin vante plass på venstrebacken. Det er Denic sin andre start i Eliteserien denne sesongen.

Anders Ågnes Konradsen er tilbake etter suspensjon, og tar plass som venstre indreløper, mens Samuel Adegbenro får starte igjen, i og med at Helland er ute.

Slik er RBKs startellever mot Kristiansund (4–3–3): André Hansen - Djordje Denic, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling - Mike Jensen, Marius Lundemo, Anders Ågnes Konradsen - David Akintola, Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro.

Benken: Arild Østbø, Emil Konradsen Ceide, Gustav Valsvik, Anders Trondsen , Gjermund Åsen, Erik Botheim og Mikael Tørset Johnsen.