Horneland snakker ut: – Innrømmer RBK-krise

Saken oppdateres.

Krise? Er det et dekkende ord for det som skjer i Rosenborg akkurat nå?

Det er en av mange diskusjoner vi tar når vi møter RBK-trener Eirik Horneland på Brakka tre dager før Molde-kampen.

Her snakker vi videre om den tøffe seriestarten, om omleggingen til 4–3–3 og om han frykter for sparken allerede før 16. mai.

Men vi diskuterer også like selvsagt hva som skal til for at han klarer å snu motgangen – slik at kritikken stilner.

Dro på Orkdal-besøk

Det var i pausen mot Stabæk for et par uker siden at treneren la om formasjonen.

Hva skjedde i kulissene?

Og hvorfor mistet treneren troen på det han drev med i februar og mars?

Det får du vite i podkasten.

Der snakker vi også om et besøk til Orkdal i påska, og hva han og en viss trenerlegende diskuterte i stua.

