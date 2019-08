Hovland berget ett poeng med sitt første seriemål for Rosenborg

Pernilles underliv preger Girl In Reds sceneantrekk

Saken oppdateres.

Odd - Rosenborg: 1–1

Trener Eirik Horneland hadde planer om at RBK skulle styre kampen borte mot Odd. Men Rosenborg slet med å finne gasspedalen, og virket slitne før pause i Skien. Det bedret seg noe etter hvilen, men laget leverte aldri godt nok angrepsspill til å dra hjem med alle tre poengene.

RBK med første sjanse

Laget kom til kampens første store sjanse etter fire minutter da Eggen Hedenstads frispark ga kaptein Jensen to muligheter fra distanse. Skudd nummer to endret retning inne i feltet via Anders Trondsen, men Odds keeper Rossbach vartet opp med en god redning.

Scoret med korsryggen

Fem minutter senere havnet RBK i virkelige problemer. Odds venstrekant Moussa Njie rundlurte Even Hovland, og innlegget traff toppscorer Børven. André Hansen levete en praktredning til corner.

Corneren ga kampens første mål. Legget fra høyre førte til kaos inne i feltet, og venstreback Birk Risa dukket opp og scoret med korsryggen.

Før kampen meldte Odd-trener Dag-Eilev Fagermo om et hjemmelag struttende av selvtillit, og den ble ikke mindre av den tidlige scoringen fra mannen Eirik Horneland forsøkte å hente til Lerkendal på Deadline Day i vinter.

For mye på tvers

RBK ble snytt for en scoringsmulighet da Birger Meling ble spilt gjennom fem minutt før pause, men ble feilaktig avblåst for offside. Ellers klarte ikke Rosenborg å skape fler målsjanser før hvilen. Hjemmelaget var i stedet nærmere 2–0 da Elba Rashani utnyttet en grov, upresset feil fra Gustav Valsvik. Igjen ble RBK reddet av en god André Hansen.

– For slapt defensivt. Vi har mye ball, og må skape mer. Vi må være mer bevegelige der foran, var dommen fra Anders Trondsen til Eurosport i pausen.

– Vi må komme oss mer på mål, og spille i lengderetning. Det har vært for mye på tvers, meldte trener Eirik Horneland.

Det etter en omgang hvor ungguttene som glimret mot Tromsø sist – Erik Botheim og Emil Ceide – ikke maktet å levere på samme nivå.

Jensen og Botheim ut

I pausen valgte Horneland å ta av en sliten Mike Jensen. Inn kom Marius Lundemo. Ti minutter senere var Botheim ferdigspilt for dagen, og Alexander Søderlund kom inn. Byttene løftet Rosenborg.

Mannen som aldri scorer mål – Even Hovland, skulle bli Rosenborgs første målscorer. Ceide fikk frispark i duell med Odds Nordkvelle, og på frisparket fra Vegar Eggen Hedenstad var stopperen først på ballen. Kaldt styrte Hovland ballen ned i korthjørnet til 1–1 etter timen spilt. Hans første mål i RBK-trøya.

Målet virket å gi Rosenborg ny inspirasjon og nye krefter. Knappe to minutter senere, kunne Søder scoret umiddelbart. Innlegget fra Akintola traff spissen inne i feltet, men spissen traff ikke ballen rent med pannebrasken, og avslutningen gikk utenfor. En stor mulighet.

Ingen sluttspurt

Kvarteret før full tid, gikk Vegar Eggen Hedenstad ut. Byttet førte til mange rokeringer. Birger Meling gikk over på høyre back, Anders Trondsen tok plassen på venstrebacken, mens innbytter Denic spilte høyre indreløper. Fem minutter senere ble Denic satt opp i en god skuddposisjon av Søderlund, men skuddet fra omtrent 16 meter ble blåst langt over mål.

Kampens siste minutter ga ingen sluttspurt, verken fra hjemmelaget eller RBK. Dermed endte det med uavgjort - og et vanskeligere utgangspunkt for Rosenborg med tanke på å få skikkelig heng på kampen om seriegullet.